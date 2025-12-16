أمم أفريقيا 2025، المغرب صاحبة الضيافة تبحث عن اللقب الغائب

18 حجم الخط

أيام قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب وسط منافسة قوية لحصد اللقب الأقوى في القارة السمراء.

المغرب تبحث عن اللقب الغائب

يُعد منتخب المغرب من الأسماء العريقة في تاريخ كأس أمم أفريقيا، إذ سجّل حضوره في البطولة 19 مرة منذ مشاركته الأولى عام 1972.

ونجح “أسود الأطلس” في معانقة اللقب القاري الوحيد في تاريخهم خلال مشاركتهم الثانية عام 1976 التي أقيمت في إثيوبيا، بعدما قدّموا واحدًا من أفضل مشوارهم في المسابقة.

وعرف المنتخب المغربي محطات متباينة عبر مشاركاته، إذ بلغ المباراة النهائية في نسخة 2004 قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب تونس. كما مرّ بفترة تراجع واضحة بين عامي 2000 و2013، خرج خلالها من الدور الأول ست مرات في سبع مشاركات، ما أثّر على حضوره القاري في تلك المرحلة.

وفي عام 2015، غاب المغرب عن البطولة التي كان مقررًا أن يستضيفها، بعدما طلب تأجيلها بسبب انتشار وباء إيبولا في عدد من الدول الأفريقية، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى نقل المنافسات إلى غينيا الاستوائية وحرمان المغرب من المشاركة.

غير أن المنتخب المغربي استعاد توازنه في السنوات الأخيرة، حيث واظب على بلوغ الأدوار الإقصائية في النسخ الأربع الأخيرة من كأس أمم أفريقيا، رغم خروجه من دور الـ16 في النسخة الماضية عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه المغرب واحدة من أفضل فتراته الكروية، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور نصف النهائي لكأس العالم، ما يرفع من سقف التطلعات قبل خوض نسخة كأس أمم أفريقيا 2025.

