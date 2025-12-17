الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة

18 حجم الخط

الزمالك، كشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن إمكانية اتخاذ قرار بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة خلال شهر أغسطس المقبل، في حال عدم التزام النادي بسداد القسط الأخير المستحق للوزارة.

قيمة القسط المتبقي على الزمالك لصالح الأوقاف

وأوضح رسلان، في تصريحات تلفزيونية، أن القسط المتبقي على نادي الزمالك لصالح وزارة الأوقاف يبلغ 875 ألف جنيه، مؤكدًا أن عدم السداد قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها سحب جزء من أرض النادي.

سحب جزء من أرض الزمالك إجراء قانوني

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة تنتظر تواصلًا رسميًّا من مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن أي اتصال أو تنسيق بين الطرفين بشأن سداد المستحقات.

وأكد رسلان أن خيار سحب جزء من أرض نادي الزمالك في ميت عقبة يظل مطروحًا بقوة حال استمرار عدم سداد القسط الأخير، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين والحفاظ على حقوقها المالية.

الرياضة تصدر بيانا رسميا بشأن أرض الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا جديدًا لكشف آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف، وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.

وقال وزارة الشباب والرياضة في البيان: “في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها في البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب أرض نادي الزمالك، تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة".

حقيقة حل مجلس الزمالك بعد بيان النيابة بشأن أرض أكتوبر

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول الموضوع.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، إن مجلس الزمالك مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن بيان النيابة تضمن تشكيل لجنة مختصة لفحص الواقعة.

