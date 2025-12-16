الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حصاد البريميرليج بعد 16 جولة، رقم مميز لـ مان سيتي وآرسنال

أرسنال
أرسنال
الدوري الإنجليزي، يتشارك آرسنال ومانشستر سيتي في رقم مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

ويعد آرسنال ومان سيتي أكثر أندية الدوري الإنجليزي تحقيقا للفوز في المسابقة بعدد 11 انتصارا ويليهم أستون فيلا بعدد 10 انتصارات ثم تشيلسي وليفربول بعدد 8 انتصارات.

ويتصدر آرسنال  قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 16 برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح في المركز السابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس وكريستال بالاس صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

1- آرسنال 36 نقطة
2- مانشستر سيتي 34 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 28 نقطة
5- كريستال بالاس 26 نقطة
6- مانشستر يونايتد 26 نقطة
7- ليفربول 26 نقطة
8- سندرلاند 26 نقطة
9- إيفرتون 24 نقطة
10- برايتون 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 21 نقطة
14- فولهام 20 نقطة
15- برينتفورد 20 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
17- ليدز يونايتد 16 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 


 

 

 

