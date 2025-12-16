18 حجم الخط

كأس إنتركونتيننتال، يلتقي فلامنجو البرازيلي، غدا الأربعاء أمام باريس سان جيرمان على ملعب أحمد بن علي بالدوحة في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

تشكيل فلامنجو المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

ومن المنتظر أن يعتمد فيليبي لويس، مدرب فلامنجو،على الأسماء التالية أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

خط الدفاع: جويليرمو فاريلا – دانيلو لويز – برونو بيريرا – لوكاس سيلفا

المحور إريك بولجار – جورجينيو

خط الوسط: خورخي كاراسكال – جيورجيان دي أراسكايتا – إيفرتون سواريس

خط الهجوم: جونزالو بلاتا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال غدا الأربعاء السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح فلامنجو "بطل أمريكا الجنوبية" في تخطي عقبة كروز أزول، بعد الفوز عليه (2-1) في كأس الأمريكيتين بالدور ربع النهائي، وأطاح ببيراميدز في كأس التحدي بثنائية نظيفة بدور نصف النهائي.

فيما يبدأ باريس سان جيرمان رحلته في البطولة بمواجهة في النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية، وذلك بعد فوز نادي العاصمة الفرنسية بلقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

فلامنجو يهزم بيراميدز

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ليتوج بطلًا لبطولة كأس التحدي.

افتتح المدافع ليو بيريرا التسجيل لصالح فلامنجو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف المخضرم دانيلو لويز الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليضمن فريقه بطاقة التأهل إلى النهائي ويحرز لقب كأس التحدي كخطوة أولى قبل المواجهة المرتقبة مع بطل أوروبا.

