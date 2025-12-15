مصر تهيمن على الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل نسخة 2025.. إنجاز خاص للمعلم حسن شحاتة.. هدف أيمن منصور الأسرع ورقم مضيء للجوهري والشاذلي

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يسيطر المنتخب المصري ونجوم الفراعنة على عدد كبير من الأرقام القياسية والتاريخية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق النسخة رقم 35 التي يستضيفها المغرب خلال شهر ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

مصر أكثر المنتخبات فوزًا باللقب بـ 7 مرات

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات المتوجة بلقب الأمم الأفريقية بعدما توج الفراعنة باللقب أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

أكثر اللاعبين فوزًا باللقب

ويعد الثنائي المصري أحمد حسن وعصام الحضري أكثر اللاعبين الأفارقة تتويجًا بلقب الكان بعدد 4 ألقاب لكل منهما أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

أكثر المدربين فوزًا باللقب

وتصدر المعلم حسن شحاتة قائمة أكثر المدربين تتويجًا باللقب أعوام 2006، 2008، 2010 بالتساوي مع شارلز جيامفي مدرب غانا أعوام 1963، 1965، 1982.

أكثر المنتخبات وصولًا لنهائي المنافسة

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات الأفريقية وصولًا لنهائي البطولة بواقع 10 مرات أعوام: 1957، 1959، 1962، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010، 2017، 2021.

أكثر المنتخبات مشاركة في نهائيات الكان

كما يعد منتخب مصر الأكثر ظهورًا في نهائيات الكان بـ 27 مرة أعوام: 1957، 1959، 1962، 1963، 1970، 1974، 1976، 1980، 1984، 1986، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010، 2017، 2019، 2021، 2023، 2025.

مصر أكثر المنتخبات انتصارًا ولعبًا في النهائيات

كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات الأفريقية لعبًا في النهائيات بواقع 111 مباراة، كما يعد الفراعنة أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في المنافسة بـ 60 انتصارًا.

مصر تتصدر أكثر الأهداف

كما تتصدر مصر أكثر المنتخبات إحرازًا للأهداف في المنافسة بـ 175 هدفًا علاوة على أكثر الانتصارات المتتالية في المنافسة بـ 9 انتصارات (2008-2010).

أكثر اللاعبين المشاركين في النهائيات

كما يتقاسم أحمد حسن أكثر اللاعبين مشاركة في النهائيات بـ 8 مشاركات بالتساوي ريجوبيرت سونج (الكاميرون) وأندريه آيو (غانا)، ويوسف المساكني (تونس).

أحمد حسن أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة النهائية

كما يعد أحمد حسن أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة النهائية بـ 4 نهائيات أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

أسرع هدف في النهائيات

ويعد هدف أيمن منصور في الثانية رقم 23 في مباراة ضد الجابون بطولة 1994 هو أسرع أهداف بطولة الأمم الأفريقية عبر التاريخ.

أكثر الأهداف في مباراة

كما تعد مباراة مصر ونيجيريا 1963 والتي انتهت بفوز مصر 6-3 هي أكثر مباراة شهدت أهداف بواقع 9 أهداف.

حسن الشاذلي

ويتواجد نجم الترسانة السابق حسن الشاذلي في قائمة الأفضل بتسجيله هاتريك خلال نسختي 1963، 1970.

المتوج باللقب كلاعب ومدرب

وتوج الراحل الجنرال محمود الجوهري ببطولتي 1957 و1998 لاعبًا في المرة الأولى ومدربًا في المرة الثانية بالتساوي مع ستيفن كيشى (نيجيريا) بطولتي 1994 و2013.

أكثر البلدان استضافة للنهائيات

وأخيرًا تعد مصر أكثر البلدان الأفريقية استضافة لنهائيات الكان بـ 5 نهائيات أعوام 1959، 1974، 1986، 2006، 2019.

