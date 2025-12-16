نهائي كأس إنتركونتيننتال، موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
 كأس إنتركونتيننتال، يخوض نادي باريس سان جيرمان مواجهة  مرتقبة أمام فلامنجو البرازيلي، غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالدوحة في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال غدا الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2025

 تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو البرازيلي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة.

باريس سان جيرمان يبدأ رحلته في البطولة بمواجهة في النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية، وذلك بعد فوز نادي العاصمة الفرنسية بلقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

في المقابل، نجح فلامنجو "بطل أمريكا الجنوبية" في تخطي عقبة كروز أزول، بعد الفوز عليه (2-1) في كأس الأمريكيتين بالدور ربع النهائي، وأطاح ببيراميدز في كأس التحدي بثنائية نظيفة بدور نصف النهائي.

 

فلامنجو يهزم بيراميدز 

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما  بملعب "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ليتوج بطلًا لبطولة كأس التحدي.

افتتح المدافع ليو بيريرا التسجيل لصالح فلامنجو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف المخضرم دانيلو لويز الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليضمن فريقه بطاقة التأهل إلى النهائي ويحرز لقب كأس التحدي كخطوة أولى قبل المواجهة المرتقبة مع بطل أوروبا.

