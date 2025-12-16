الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

ليفربول
ليفربول
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 16 برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

 

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح في المركز السابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس وكريستال بالاس صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

 

فيما يقبع وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في البريميرليج رغم اقتراب الدور الأول من خط النهاية.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

1- أرسنال 36 نقطة
2- مانشستر سيتي 34 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 28 نقطة
5- كريستال بالاس 26 نقطة
6- مانشستر يونايتد 26 نقطة
7- ليفربول 26 نقطة
8- سندرلاند 26 نقطة
9- إيفرتون 24 نقطة
10- برايتون 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 21 نقطة
14- فولهام 20 نقطة
15- برينتفورد 20 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
17- ليدز يونايتد 16 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 


 

