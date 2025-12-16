الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط شبكة لترويج الصواعق الكهربائية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية

ضبط شبكة لترويج الصواعق
ضبط شبكة لترويج الصواعق الكهربائية على مواقع التواصل، فيتو
 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع الصواعق الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

ضبط  شبكة ترويج صواعق كهربائية على مواقع التواصل الاجتماعي
ضبط شبكة لترويج الصواعق الكهربائية على مواقع التواصل بالمنوفية، فيتو

تفاصيل الواقعة

 توصلت التحريات إلى تحديد القائم على إدارة الصفحة (عامل – مقيم بمحافظة المنوفية)، وضُبط بحوزته 2 صاعق كهربائي و4 بطاريات خاصة بالصواعق.

 

إعلان يقود لضبط عاطلين لترويج وبيع الصواعق الكهربائية فى المنوفية 

وبالتحقيق معه أقر بالحصول على الصواعق من شخص آخر (عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، الذي تم ضبطه وبحوزته 17 صاعقا و31 شاحنا خاصا بالصواعق، واعترف بارتكابه الواقعة.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان حفظ الأمن العام ومنع تداول الأسلحة غير القانونية.

 

صواعق كهربائية ضبط متهمين مواقع التواصل الاجتماعي الامن العام النيابة العامة محافظة المنوفية محافظة الدقهلية

