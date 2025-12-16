ضبط شبكة لترويج الصواعق الكهربائية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع الصواعق الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

ضبط شبكة لترويج الصواعق الكهربائية على مواقع التواصل بالمنوفية، فيتو

تفاصيل الواقعة

توصلت التحريات إلى تحديد القائم على إدارة الصفحة (عامل – مقيم بمحافظة المنوفية)، وضُبط بحوزته 2 صاعق كهربائي و4 بطاريات خاصة بالصواعق.

إعلان يقود لضبط عاطلين لترويج وبيع الصواعق الكهربائية فى المنوفية

وبالتحقيق معه أقر بالحصول على الصواعق من شخص آخر (عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، الذي تم ضبطه وبحوزته 17 صاعقا و31 شاحنا خاصا بالصواعق، واعترف بارتكابه الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان حفظ الأمن العام ومنع تداول الأسلحة غير القانونية.

