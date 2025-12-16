ضبط قائد أتوبيس مدرسة بالمنيا بعد السماح للأطفال بالنزول في أماكن غير آمنة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد أتوبيس تابع لإحدى المدارس بالسماح للأطفال بالنزول في أماكن غير مخصصة بالطريق، معرضًا حياتهم للخطر بـ محافظة المنيا.

وبالتحريات والفحص، تم تحديد الأتوبيس الظاهر في الفيديو، وتبين أنه ساري التراخيص، وتمكن رجال الشرطة من ضبط قائده (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ظهرت في الفيديو.

تم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق لضمان سلامة الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

