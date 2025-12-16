الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد أتوبيس مدرسة بالمنيا بعد السماح للأطفال بالنزول في أماكن غير آمنة

ضبط قائد أتوبيس مدرسة
ضبط قائد أتوبيس مدرسة بالمنيا
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد أتوبيس تابع لإحدى المدارس بالسماح للأطفال بالنزول في أماكن غير مخصصة بالطريق، معرضًا حياتهم للخطر بـ محافظة المنيا.

وبالتحريات والفحص، تم تحديد الأتوبيس الظاهر في الفيديو، وتبين أنه ساري التراخيص، وتمكن  رجال الشرطة من ضبط قائده (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ظهرت في الفيديو.

تم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق لضمان سلامة الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتوبيس مدرسة المنيا سلامة الأطفال مخالفات مرورية ضبط سائق الامن العام النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط شبكة لاستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة

ضبط سيدة تدير نادي صحي بدون ترخيص وتستغله في أعمال منافية للآداب بالتجمع الخامس

ضبط شبكة لترويج الصواعق الكهربائية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية

إحباط محاولة تهريب سجائر وشيشة إلكترونية داخل 10 حاويات بميناء بحري

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

ضبط 43 بلطجيا وهاربا من المراقبة و159 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads