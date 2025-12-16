إحباط محاولة تهريب سجائر وشيشة إلكترونية داخل 10 حاويات بميناء بحري

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية مجهولة المصدر عبر إحدى الموانئ البحرية؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب.

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام إحدى السيدات باستخدام شركتها لجلب هذه الكميات المخالفة داخل 10 حاويات مستوردة من الخارج، مشمولة في المستندات على أنها "مولدات مستعملة".

عمليات الضبط

عقب تقنين الإجراءات وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية، تم ضبط الحاويات والتفتيش، وأسفرت عن العثور على:

9334 كرتونة سجائر

154 كرتونة شيشة إلكترونية مجهولة المصدر

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان منع تداول المنتجات المهربة وحماية السوق المحلي.

