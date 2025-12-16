الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
إحباط محاولة تهريب سجائر وشيشة إلكترونية داخل 10 حاويات بميناء بحري

إحباط تهريب سجائر وشيشة إلكترونية داخل 10 حاويات، فيتو
 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية مجهولة المصدر عبر إحدى الموانئ البحرية؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب.

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام إحدى السيدات باستخدام شركتها لجلب هذه الكميات المخالفة داخل 10 حاويات مستوردة من الخارج، مشمولة في المستندات على أنها "مولدات مستعملة".

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

عمليات الضبط

عقب تقنين الإجراءات وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية، تم ضبط الحاويات والتفتيش، وأسفرت عن العثور على:

9334 كرتونة سجائر

154 كرتونة شيشة إلكترونية مجهولة المصدر

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان منع تداول المنتجات المهربة وحماية السوق المحلي.

