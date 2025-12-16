ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل الأموال من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات بهدف تمويه مصدرها الأصلي.

حصيلة جرائم غسل الأموال للمتهمين

وبلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال نحو 280 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.

