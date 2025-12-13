أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 شهر

قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن زيت الطعام متوافر بكميات كافية سواء معبأ أو خام، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يبلغ نحو 5.6 شهر، وهو متوافر داخل البلاد بشكل آمن.



وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «أون»، أنه يتم حاليًا إنتاج كميات زيت الطعام المقررة لشهر يناير المقبل، ولا توجد أي مشكلات تتعلق بتوفيره في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عجز في الزيت التمويني ببعض المحافظات يرجع إلى أسباب استهلاكية، لافتًا إلى حدوث تغيّر في الخريطة الاستهلاكية للمواطنين بعدد من المحافظات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم التعامل مع هذه المتغيرات بشكل سريع وفوري، بالتنسيق مع مديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إنتاج المصانع التابعة للشركة، وضمان تدبير وتوزيع الزيوت وكافة السلع على جميع محافظات الجمهورية دون انقطاع.

غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي يبلغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة.



وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاقتراع ستُجرى للمصريين في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تُعقد داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس، على أن تُعلن النتيجة الرسمية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الانتخابات أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، بواقع 4 مرشحين مستقلين و36 مرشحًا عن الأحزاب، فيما تُجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة انتخابية.

وأوضحت الهيئة أن دوائر الإعادة بالمرحلة الثانية تتوزع على المحافظات على النحو التالي:



الدقهلية: إعادة كاملة في الدوائر العشر.



الغربية: إعادة كاملة في الدوائر السبع.



كفر الشيخ: إعادة كاملة في الدوائر الأربع.



المنوفية: إعادة كاملة في الدوائر الست.



القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6.



الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9.



القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19.



دمياط: إعادة في دائرة واحدة.



بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة.



الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر.



السويس: إعادة في دائرة واحدة.



شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة.



جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة.



محظورات الدعاية خلال الصمت الانتخابي



يحظر القانون خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المحظورات:

1. وقف جميع الإعلانات

منع نشر أو بث أي إعلان ترويجي عبر الصحف، القنوات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية أو المنشورات الورقية.

2. حظر الدعاية على مواقع التواصل

يتوقف المرشحون وأنصارهم عن:

نشر منشورات مؤيدة

مشاركة فيديوهات دعائية

استخدام الإعلانات الممولة

توجيه دعوات التصويت عبر المنصات المختلفة

3. منع المؤتمرات والجولات الانتخابية

يمتنع المرشحون عن تنظيم:

المؤتمرات الجماهيرية

اللقاءات المفتوحة

الجولات الميدانية أو الزيارات الدعائية

4. حظر الدعاية قرب اللجان

لا يُسمح بأي مظاهر دعائية أمام أو بجوار اللجان الانتخابية، ويُحظر توزيع منشورات أو تعليق لافتات أو تشغيل سيارات تحمل شعارات انتخابية.

5. عدم استغلال المؤسسات العامة

إنفلونزا موسمية أم متحور جديد؟ رد حاسم من مستشار الرئيس للصحة (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفيروس المنتشر حاليًّا بين المواطنين هو فيروس الإنفلونزا الموسمية وليس متحورًا جديدًا، موضحًا أن الفيروسات الموسمية متعددة ومتنوعة، إلا أن الإنفلونزا تظل الأكثر شيوعًا وانتشارًا خلال هذه الفترة من العام، مقارنة بغيرها من الفيروسات التنفسية.



وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن فيروس الإنفلونزا له عدة أنواع وسلالات، من أبرزها إنفلونزا (A) وسلالة H1N1، مشيرًا إلى أن هذه الفيروسات تشهد تغيرات دورية في أعراضها ومتحوراتها كل عدة أعوام، بما يسمح لها بالتكيف المستمر مع البشر، وهو ما يفسر الحاجة إلى تطوير لقاح جديد للإنفلونزا كل عام لمواكبة هذه التغيرات.

الصحة: رصد مخالفات جسيمة بمراكز علاج إدمان غير مرخصة تهدد حياة النزلاء

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ملف الصحة النفسية يحمل رسائل بالغة الأهمية، في مقدمتها الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدًا وجود رقابة ومتابعة مستدامة على جميع الأماكن التي تتعامل مع هذه الفئة، باعتبارها من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وحماية قانونية وصحية.



وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن ما جرى رصده داخل بعض مراكز علاج الإدمان لا يقتصر على مخالفات إدارية، بل يصل إلى مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة النزلاء، من بينها غياب معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، فضلًا عن عدم توافر متخصصين مؤهلين لتقديم الخدمة الطبية داخل هذه المراكز.





وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود نزلاء داخل بعض هذه الأماكن، جرى نقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة لـ الصحة النفسية بوزارة الصحة، حرصًا على سلامتهم واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفق المعايير المعتمدة.



وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة تشجع المواطنين على اللجوء إلى المراكز الحكومية المعتمدة لعلاج الإدمان والصحة النفسية، مع ضمان السرية الكاملة لبيانات المرضى وفقًا للقانون، مشددًا على عدم القلق من إفشاء أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية أو الشخصية للمرضى.



وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة تحري الأسر الدقة قبل إرسال أي مريض إلى مركز علاجي، والتأكد من كونه مرخصًا ومعتمدًا من وزارة الصحة، موضحًا أن الأمر لا يتطلب سوى الاتصال على الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية (01207474074) للاستعلام عن الوضع القانوني للمركز، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الحملات الرقابية ضد أي مكان يهدد الصحة العامة أو يخالف القوانين المنظمة.

وزارة الزراعة: ضبط 189 طنا لحوما فاسدة وأختام مزورة في المنوفية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال أسبوع.



حيث أسفرت الحملة عن ضبط إجمالي حوالي 189 طنا من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء.



وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن ضبط إجمالي كميات بلغت نحو 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح “الأقنص” أن محافظة المنوفية، قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال هذا الاسبوع، حيث تم مداهمة أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة مُجهزة بمعدات الذبح، إلى جانب ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الذبائح.



وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضبط ذبيحة تبين بالكشف الظاهري عليها أنها مصابة بالالتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة مُعدة للذبح، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المضبوطات، حيث قدرت الكمية المضبوطة داخل الوكر بنحو 1800 كجم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، ومهيبًا بالمواطنين ضرورة الشراء من المنافذ المعتمدة والإبلاغ عن أي ممارسات تُعرّض الصحة العامة للخطر.

الجيل ده لازم يفوق، مدرس يثير الجدل بمنع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والفتيات بالمكياج (فيديو)



منع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرس يرفض دخول طلابه ببنطلون "مقطع" أو قصات شعر غريبة، وأيضًا رفض دخول الطالبات اللائي يضعن مساحيق التجميل أو يظهرن جزءا من شعرهن أو رقبتهن، قائلًا لهم: "ما عدتش تيجي.. الله الغني"



وقال المدرس في مقطع الفيديو: "عايزين نعلم وعايزين ناس تتعلم، الجيل ده لازم يفوق، عايزين نخرج ناس نظيفة".

وطالب كل من يريد أن يخل بالقيم التي وضعها لطلبته أن يذهب لمدرس آخر، ولا يأتي إليه إلا من وصفهم بـ "الطلبة التي تريد أن تتعلم".



وظهر المدرس في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يقول للطلبة الذين يريدون الحضور له: "اللي يحلق حلقة مش كويسة ما عدش يجيني، واللي يلبس بنطلون مقطع ما عدش يجيني، البنت التي تأتي بصابع روج ما عدتش تدخل، أي بنوتة عسولة هيتجي ورقبتها ظاهرة ما عدتش تيجي خالص الدرس، وأي واحدة هيجي بمكياج ملغمطة وشها وتنسى القلم وتجيب صابع الروج ما عدتش تجيني، الموضة اللي ماشية ما عدتش تجيني".



وتابع المدرس وضع قواعد وقيم لـ الدخول لحصة الدرس: "البنات اللي مطلعين نص شعرهم من الطرحة الله الغني ما عدتوش تيجوني، أي ولد سيأتي ببنطلون كتنج مقطع ما عدش يجيني، أي حلقة مش كويسة مش هنبه عليها ولا هضرب، هقولك إطلع بره ما عدتش تيجيني".



واستطرد المدرس قائلًا: "اللي هيقعد قدامي ولاد ناس محترمة عايزين يتعلموا يأما ما عدوش يجيوني خالص، والله الغني عنهم، طالع بحلقة وبخط وكل يومين مكالمة من اللي بيتكلموا علشان الحلقة، أو يتكلوموا علشان البنطلون، اللي يحلق حلقة مش كويسة أو يلبس بنطلون مقطع ما عدش يجيني".



وأضاف: "والبنت التي تأتي بصباع روج لن تدخل، تأتي بقلمك وكشكولك، عايزين نعلم وعايزين ناس تتعلم، ونخرج ناس نظيفة، عايزين نضبط حياتنا وتعليمنا، وياريت كل المدرسين يعملوا كدا، الجيل دا لازم يفوق، أزاي أسلم عليك بالخطوط اللي في شعرك".

رئيس المتحف المصري الكبير يكشف حقيقة الشقوق الخارجية وتسرب مياه الأمطار إلى داخله



طمأن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، المصريين على حالة المتحف، مؤكدًا أنه يعمل بكفاءة كاملة ويواصل استقبال زائريه بانتظام، نافيًا ما أثير من لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مشكلات إنشائية أو تشغيلية.



وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن الشقوق التي ظهرت في الأرضيات الخارجية للمتحف الكبير كانت متوقعة نتيجة الأعمال المكثفة المصاحبة لحفل الافتتاح، والتي شملت إقامة مسرح ضخم وديكورات واستخدام سيارات ثقيلة لنقل الأخشاب والمعدات، في حين أن الأرضيات لم تكن مهيأة لتحمل هذا النوع من الأحمال.





وأكد الرئيس التنفيذي لـ هيئة المتحف المصري الكبير أن الشركة المنفذة ملتزمة، وفقًا لبنود التعاقد، بإصلاح الملاحظات وإعادة الأرضيات إلى حالتها الأصلية دون تحميل المتحف أي أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت بالفعل من إزالة مخلفات حفل الافتتاح منذ ثلاثة أيام، وستبدأ خلال هذا الأسبوع أعمال الإصلاح بالتنسيق الكامل مع إدارة المتحف.



وأشار غنيم إلى وجود لجان متابعة منذ اليوم الأول لعمل الشركة المنفذة، موضحًا أن جميع الملاحظات تم رصدها، وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا تامًا بين هيئة المتحف والشركة لضمان تنفيذ أعمال الإصلاح بأعلى مستوى من الدقة والجودة.



وفيما يتعلق بما أُثير حول سقوط الأمطار داخل البهو العظيم للمتحف المصري الكبير، أوضح غنيم أن التصميم المعماري للبهو قائم في الأساس على كونه مفتوحًا للتهوية والإنارة الطبيعية، مؤكدًا أنه من المستحيل تكييف البهو كهربائيًا أو توفير الإضاءة الطبيعية مع وجود سقف مغلق.



وأضاف أن سقوط الأمطار يتم التعامل معه عبر العنصر البشري، مع وجود مصارف مصممة لاستيعاب كميات المياه، لافتًا إلى أن عدد أيام سقوط الأمطار في القاهرة لا يتجاوز أسبوعين سنويًا، وأن الأمطار لم تؤثر على المتحف أو أي من مقتنياته، ولم يتعرض أي جزء آخر داخله للمياه.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن عدد زائري المتحف تخطى نصف مليون زائر منذ الافتتاح، بمتوسط 15 ألف زائر يوميًا، موضحًا أن هذا الرقم يتم ضبطه بشكل مقصود للحفاظ على جودة الزيارة ومنع التكدس.



وأوضح غنيم أن تفعيل نظام الحجز الإلكتروني بتوقيتات محددة ساهم بشكل كبير في ضبط الكثافات داخل المتحف، ومتابعة أوقات الذروة، ما انعكس إيجابيًا على سلوك الزائرين، حيث انخفضت السلوكيات المخالفة بشكل ملحوظ مع تطبيق مدونة السلوك وزيادة أعداد أفراد الأمن.



وأشار إلى أن هذا الانضباط يتيح للهيئة اتخاذ قرارات مستقبلية مرنة، سواء بزيادة الأعداد وفقًا للكثافات، أو فتح شباك التذاكر مباشرة إذا كان ذلك في صالح الزائرين وحل أي مشكلات محتملة.



وأكد غنيم أن المستهدف السنوي لزيارات المتحف يتراوح بين 5 و7 ملايين زائر، موضحًا أن الالتزام بمتوسط 15 ألف زائر يوميًا يضمن الوصول إلى 5 ملايين زائر بسهولة، مع توقع زيادة الأعداد خلال الأشهر المقبلة بما قد يرفع الرقم إلى 7 ملايين زائر سنويًا.



وحول نسب الزائرين، أوضح أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن 55% من الزائرين مصريون مقابل 45% أجانب، متوقعًا تغير هذه النسب مع دخول الموسم الشتوي وإجازة نصف العام، بما يعكس مرونة الحركة السياحية داخل المتحف.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

تبدأ من 200 ألف جنيه، معلومات عن أول سيارة كهربائية مصرية من إنتاج أكاديمية البحث العلمي

كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025، عن أول سيارة كهربائية بتصنيع مصري، من المنتظر أن تغزو السوق المصري قريبا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فكرة إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بدأ العمل عليها منذ عدة سنوات مع مجموعة من طلاب كلية الهندسة، من خلال إعداد كوادر وطنية واعدة في هذه الصناعة.

ولفت إلى أن الوزارة دعمت تصنيع السيارة من خلال أكاديمية البحث العلمي، وأنها اعتمدت على برامج للتصنيع الشامل للسيارة.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، كل المعلومات المتاحة عن السيارة الكهربائية الجديدة.

أول سيارة كهربائية مصرية



يبدأ سعرها من 200 إلى 250 ألف جنيه.

تم تصنيعها محليا بالكامل بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى وإحدى الشركات.

بدأ العمل على تصنيعها منذ عام 2018 بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

الفريق الطلابي المنفذ للسيارة شارك في مسابقة فورميلا العالمية وحصد المركز الأول.

السيارة تعد نموذجا لمبادرة وطنية لإنتاج سيارات محلية الصنع.

تم تصنيعها بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%.

تبلغ حصة أكاديمية البحث العلمي في التصنيع 90%.

تم إنتاج 10 سيارات كنموذج مبدئي.

تعتمد على عدة موديلات منها مايسع لـ 4 ركاب ومايسع 6 ركاب.

بالإضافة لموديل آخر مخصص للنقل الخفيف.

منها موديلات مكيفة وأخرى غير مكيفة.

مصممة لبيئة المدن كوسيلة انتقال صغيرة ومنخفضة التكلفة.

تتراوح سرعتها بين 60 و90 كيلو متر في الساعة.

مزودة بإمكانية التحكم الإلكتروني بالكامل.

البطارية والشاسيه والموتور والفرش والصناعات المكملة إنتاج محلي بنسبة 100%.

لوحة التحكم الخاصة بها وبعض القطع مستوردة من الخارج.

تتراوح مدة شحنها بالكهرباء من 4 لـ 5 ساعات.

رئيس جامعة العاصمة يوجه بحل مشكلات الطلاب قبل بدء امتحانات االتيرم الأول

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن مصلحة الطلاب تأتي في المقام الأول، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لهم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.



ووجه رئيس الجامعة بضرورة حل أي مشكلات قد تواجه الطلاب قبل دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بما يضمن عدم وجود معوقات تؤثر على أدائهم، مشددا على دور إدارة التكافل الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم للطلاب، وتوفير البنود التي تساعدهم على تجاوز أي صعوبات مادية أو اجتماعية.



وناقش رئيس الجامعة مع القيادات إعداد الجداول الامتحانية بما يراعي مصلحة الطلاب ويحقق التوازن بين المواد الدراسية، وضرورة توفير الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، من تجهيز القاعات وتوفير المراقبين، إلى متابعة الإجراءات الصحية والأمنية لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة العاصمة حريصة على أن تكون الامتحانات في مستوى يليق بطلابها، وأن تقدم لهم كل أشكال الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعكس التزام الجامعة برسالتها التعليمية وخدمة المجتمع.



وأعلنت جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) وجامعة حلوان الأهلية وجامعة حلوان التكنولوجية، اليوم، عن استعدادها لإطلاق مبادرة "قريبين" كأول منظومة تواصل موحدة بين الطلاب والإدارة، بتنفيذ كامل من فريق حلوان بلس، وذلك في إطار توجه الجامعات الثلاث نحو تطوير آليات التواصل وخلق قناة مباشرة لاستقبال أفكار الطلاب ومقترحاتهم لدعم عملية التطوير.

واكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن المرحلة القادمة تعتمد على إشراك الطلاب بصورة أكبر في عملية البناء والتطوير، واعتبار آرائهم جزءًا أساسيًا من صناعة القرار داخل الجامعات.

وتهدف المبادرة إلى:

خلق قناة تواصل مباشرة ومنظمة بين الطلاب والإدارة.

استقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من الطلاب في مختلف التخصصات.

تعزيز المشاركة الطلابية في خطط التطوير داخل الجامعات.

