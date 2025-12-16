الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة تصدر إرشادات جديدة للتعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المستشفيات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إرشادات تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد آليات التعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن سرعة التقييم، ودقة اتخاذ القرار العلاجي، وتقليل المضاعفات المحتملة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

تصنيف الحالات وفق شدة الأعراض ووجود عوامل خطورة

 

وتتضمن الإرشادات تصنيف الحالات وفق شدة الأعراض ووجود عوامل خطورة، مع تحديد مسارات التعامل المناسبة لكل فئة، بدءًا من العلاج المنزلي للحالات البسيطة، مرورًا بإعطاء العلاج اللازم وإجراء الفحوصات عند الحاجة، وصولًا إلى إدخال المستشفى للحالات الشديدة أو الحرجة، بما في ذلك حالات الالتهاب التنفسي الحاد الشديد (SARI).

الفئات المعرضة للخطر تشمل الأطفال دون عامين، وكبار السن

 

وأكدت وزارة الصحة  أن الفئات المعرضة للخطر تشمل الأطفال دون عامين، وكبار السن فوق 65 عامًا، والسيدات الحوامل، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الرئة والقلب والكبد والكلى، والسكري، واضطرابات الجهاز المناعي، والسمنة المفرطة، وأمراض الدم.

الطبيب المعالج تقييم كل حالة على حدة

 

وشددت وزارة الصحة على أن هذا الدليل استرشادي، ويقع على عاتق الطبيب المعالج تقييم كل حالة على حدة ووضع الخطة العلاجية المناسبة وفق الحالة الإكلينيكية، مع الالتزام بالتحديثات الصادرة بحسب الوضع الوبائي.

وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"

منظمة الصحة العالمية تكرم مستشفى وادي النطرون التخصصي وتشيد بكفاءتها العالية

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات التنفسية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

