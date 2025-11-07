التفاصيل الكاملة لأزمة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات.. المشكلة تجد طريقها للحل.. رئيس الجامعة يتدخل ويصدر 6 قرارات مهمة.. الكلية تعلن جدول إعادة الامتحانات

18 حجم الخط

يجري طلاب شعبة تجارة yنجليزي بكلية التجارة جامعة القاهرة غدا السبت yعادة الامتحانات التي تم منعهم من أدائها الأسبوع الماضي، بسبب عدم سداد المصروفات.

حيث قرر الدكتور محمد سامي عبد الصادق إعادة الامتحانات للطلابk حفاظا على مسارهم الدراسي. خلال لقاء جمعهم به.

رئيس جامعة القاهرة ينتصر لطلاب كلية التجارة

كانت أزمة قد اندلعت بداية الأسبوع الماضي بكلية التجارة جامعة القاهرة، بسبب منع عدد من طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية من أداء امتحانات الميدتيرم.

وتقدم الطلاب بشكاوى واستغاثات لرئيس جامعة القاهرة، ونزولا على رغبة الطلاب، أجرى رئيس الجامعة لقاء معهم أصدر خلاله مجموعة من القرارات الهامة التي انتصرت لمصلحة الطلاب وجاءت كالتالي:

1. تكليف إدارة كلية التجارة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من دخول اللجان أو تحريرهم لكتاب عذر، على أن تعقد هذه الامتحانات، في مادة أو أكثر، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق ٨ نوفمبر بمقر الكلية، مع إعلان ذلك للطلاب بشكل عاجل وواضح عبر صفحات الكلية.

2. تكليف ا.د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويعاونه كل من: ا.د.مدير مركز الخدمات المعرفية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، بالقيام بما يلي:

أ- مراجعة قيمة الرسوم الدراسية المقررة على طلاب البرامج الخاصة بكلية التجارة ورصد حجم الزيادة مقارنة بالأعوام السابقة - إن وجدت - والتثبت من الالتزام بقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن.

ب- متابعة التزام الكلية بتطبيق القواعد الخاصة بالمنح الكلية والجزئية وتخفيض الرسوم الدراسية الصادر بها قرارات مجالس الجامعة، وذلك لضمان تقديم الدعم اللازم والرعاية الكاملة للطلاب، مع رفع تقرير عاجل بالنتائج والتوصيات.

3. التوجيه بإحالة الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل مع الطلاب إلى التحقيق العاجل بواسطة الادارة المركزية للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، بما يصون مكانة الكلية ويضمن حسن تمثيلها والتزام جميع منتسبيها بقيم الجامعة وأخلاقياتها.

4. التأكيد على وجوب احترام قيم وتقاليد الجامعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن ضوابط الامتحانات، ومن أهمها: عدم منع أي طالب من أداء الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، ومحاسبة من يخالف هذه التعليمات، وكذلك وجوب التبصير المسبق للطلاب بشكل الامتحان وتدريبهم على أنماط الhسئلة، وبمراعاة ضوابط الورقة الامتحانية.

5. التشديد على جميع إدارات الجامعة والكليات بضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة واللوائح والقرارات المنظمة لشئون التعليم والطلاب، والتأكيد على ثوابت جامعة القاهرة في دعم حقوق الطلاب وتوفير كل السبل التي تكفل أدائهم لامتحاناتهم في مناخ عادل ومنضبط، ودون أي عراقيل إدارية أو مالية، مع إقرار كامل الحق في تقسيط الرسوم الدراسية حال توافر الظروف الداعية لذلك.

6. تكليف ا.د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة تنفيذ جميع البنود السابقة، فضلا عن تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الطلاب للتواصل في شأن الاطمئنان على تنفيذ ما تم في هذا الخصوص.

تجارة القاهرة تعلن جدول إعادة امتحانات طلاب الشعبة الإنجليزية

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة جدول إعادة امتحانات طلاب الشعبة الإنجليزية، وأكدت على ما يلي:

١- عقد الامتحانات التعويضية يوم السبت الموافق 8/ 11/ 2025 للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم في اليوم الأول.

جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

٢- تأجيل محاضرات يوم السبت على أن يتم تعويضها لاحقًا، بما يضمن عدم تأثر الطلاب بالمواعيد الجديدة.

٣- نشر جدول الامتحانات التعويضية بشكل رسمي عبر صفحات الكلية.

وأكدت كلية التجارة انه في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة فإنه:

جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة



1- سوف يتم عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي للعام الجامعي 2026/2025م (للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من اللجان الامتحانية أو تحريرهم لكتابة عذر بديلًا عن امتحانات يوم الأحد الموافق 2025/11/2م، لتصبح يوم السبت الموافق 2025/11/8م).

رئيس جامعة القاهرة: لن يمنع طالب من أداء الامتحانات لعدم سداد المصروفات

وعلق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على استغاثات عدد من طلاب كلية التجارة، قالوا انهم تم منعهم من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) بسبب عدم سداد المصروفات.

وقال عبد الصادق في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن الجامعة حريصة كل الحرص على مستقبل أبنائها ومسارهم الدراسي، مشيرا إلى ان حقوق الطلاب الدراسية تأتي في المقام الأول وقبل أي اعتبارات مالية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لن يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم قدرته على تسديد المصروفات الدراسية بمختلف كليات الجامعة وليس بكلية التجارة فقط.

ووجه رئيس الجامعة الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية سداد المصروفات الدراسية. بالإضافة إلى سداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين وفق القواعد المعمول بها بالجامعة.

عميد تجارة القاهرة تكشف حقيقة منع الطلاب من دخول امتحان الميدتيرم

وكشفت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، حقيقة منع بعض الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم بالكلية.



وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، انه لم يتم منع أي طالب مستحق من أداء الامتحانات، ماعدا الطلاب الباقين للإعادة، والذين سيصبح دخولهم الامتحان مخالفا للقانون، بالإضافة إلى الطلاب غير المقيدين بمقررات دراسية.

ولفتت عميد تجارة القاهرة إلى أنه لم يتم منع أي طالب غير مسدد للمصروفات الدراسية من دخول الامتحان على عكس ما يتردد، مشيرة إلى أن نظام تقسيط المصروفات متاح للطلاب من نظام البرامج الخاصة حتى 3 أقساط، ومن طلاب نظام العربي حتى قسطين.

وأوضحت أن الكلية تعمل بنظام لائحة الساعات المعتمدة، بما يعني انه يجب على الطالب ان يختار مقرراته الدراسية من خلال سيستم الكلية، حتى يصبح مقيدا بهذه المقررات، وبالتالي يحق له دخول الامتحان.

وأكدت الدكتورة لبنى فريد، أنه تم احتواء الموقف وأن الكلية وجهت الطلاب لتسجيل المقررات، لافتة إلى أحد الطلاب كان مصرا على دخول الامتحان بالرغم من حضوره متأخرا عن موعد اللجنة الامتحانية بمدة نصف ساعة، في ان القانون يؤكد ان أقصى مدة للتأخر عن موعد اللجنة المحدد ربع ساعة فقط، مما يجعل دخوله الامتحان مخالفا للقانون.

وأكملت أنه حفاظا على مستقبل هذا الطالب، تم تقديم عذر عن هذه المادة الامتحانية، على أن يقوم بتسجيل مقرراته الدراسية.





