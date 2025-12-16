فيفا يطرح فئة أسعار جديدة لمشجعي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

18 حجم الخط

أكَّد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن مشجعي المنتخبات الوطنية التي تأهلت لكأس العالم 2026 سيستفيدون من فئة أسعار خاصة، صُمِّمت خصيصًا لتسهيل إمكانية السفر إلى مختلف المدن المستضيفة، لمتابعة منتخباتهم الوطنية خلال الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق.

طرح تذاكر جديدة لكأس العالم

وستكون فئة مشجعي المنتخبات المشارِكة متاحة بسعر ثابت يبلغ 60 دولارًا أمريكيًا للتذكرة، في كل مباراة من المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

وستُخصَّص هذه الفئة من التذاكر بشكل حصري لجماهير المنتخبات المتأهلة، على أن يتولّى كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية إدارة عملية الاختيار والتوزيع، علمًا أن كل اتحاد وطني مُشارِك سيُحدِّد معايير الأهلية الخاصة به ويُشرف على عملية تقديم الطلبات ذات الصلة، شريطة الالتزام بتخصيص هذه التذاكر حصرًا لمشجعي منتخبه الوطني.

ففي الإجمالي، سيكون 50% من التذاكر المخصصة لكل اتحاد وطني مشارِك ضمن فئة التذاكر الأقل تكلفة، ويتعلّق الأمر بكل من فئة (Supporter Value Tier – 40%) وفئة (Supporter Entry Tier – 10%)، على أن يتم تقسيم التذاكر المخصصة المتبقّية بالتساوي بين فئتي (Supporter Standard Tier) و(Supporter Premier Tier)، علمًا أن المشجعين الذين قدَّموا طلباتهم عبر مخصَّصات الاتحادات الأعضاء المشارِكة، ولم تتأهّل منتخباتهم إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، سَيُعفون من الرسوم الإدارية عند معالجة ردّ المبالغ للطلبات غير الناجحة.

ويأتي هذا الإعلان في خضم الإقبال الاستثنائي على تذاكر كأس العالم 2026 من مختلف الأقطار والقارات، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن خلال مرحلة السحب العشوائي وحدها، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي 11 ديسمبر 2025.

وما زال الإقبال في تزايد مطَّرد منذ تأكيد جدول مباريات البطولة وأماكن إقامتها ومواعيد انطلاقها، حيث باتت أعين العالم شاخصة على نسخة العام المقبل التي ستكون علامة فارقة في تاريخ اللعبة، والتي ستُقام في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة بين الخميس 11 يونيو إلى الأحد 19 يوليو 2026.

يُذكر أن مرحلة السحب العشوائي ستبقى مفتوحة حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 في الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، مع العلم أنّه لن يترتّب على توقيت تسجيل المشجعين خلال فترة التسجيل أي تأثير على فرص نجاحهم. يُمكن للمشجعين دخول السحب والاطِّلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

