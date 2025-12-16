ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من ثلاث سيدات – لإحداهن معلومات جنائية – وشخصين، لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق في الإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين راغبي المتعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم داخل نطاق محافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تُثبت نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

