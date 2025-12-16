الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

ضبط 3 سيدات وشخصين
ضبط 3 سيدات وشخصين للممارسة الأعمال المنافية للآداب
 تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من ثلاث سيدات – لإحداهن معلومات جنائية – وشخصين، لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق في الإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين راغبي المتعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم داخل نطاق محافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تُثبت نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

