إحالة 14 رجلًا وسيدة للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول

أمرت نيابة الجيزة بإحالة 9 رجال و5 سيدات (لـ 5 منهم معلومات جنائية)، للمحاكمة، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

استخدام 15 طفلا في أعمال التسول

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة فى وزارة الداخلية، قد رصدت انتشار الأطفال المتسولين فى شوارع الجيزة بشكل كثيف.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات تلك الظاهرة، وتبين من خلال البحث والتحري وجود عصابات منظمة، تستغل الاطفال المشردين فى أعمال التسول وبيع السلع البسيطة للمارة بطرق فيها إلحاح شديد.

ومن بين تلك العصابات تشكيل عصابي مكون 14 شخصا بينهم 5 سيدات، اعتادوا استغلال الأطفال فى أعمال التسول وتوزيعهم على مناطق متفرقة من محافظة الجيزة وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين بعد تحديد أماكنهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية بصحبة المتهمين، على 15 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

