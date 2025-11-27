الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

المتهمون باستغلال 19 طفلا في أعمال التسول: بنأجرهم من أهاليهم وكله بالتراضي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
أدلى 11 رجلًا وسيدة تورطوا في استغلال 19 طفلًا بأعمال التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية في شوارع القاهرة، بينهم 8 متهمين لهم معلومات جنائية باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال المتهمون إنهم أجّروا بعض الأطفال من ذويهم مقابل 300 جنيه في اليوم الواحد يدفعونها مقدما لأهله ويتم ذلك برضا من الطرفين، والبعض الآخر ارتضى العمل معهم كونهم هاربين من أهاليهم وليس لهم مأوى سوى الشارع فوفروا لهم السكن والمأوى.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعات تستغل الأطفال في استجداء المارة وبيع سلع بسيطة بإلحاح داخل مناطق متعددة بالعاصمة.

وبضبط المتهمين تبين اصطحابهم 19 طفلًا من المعرضين للخطر، واستخدامهم في أنشطة تسول لجمع المال، في انتهاك للقانون ولـحقوق الطفل.

اعترافات المتهمين والإجراءات المتخذة

وأقر المتهمون خلال مناقشتهم بممارسة هذا النشاط الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما اتُخذت الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ تعهد بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأسرهم في إحدى دور الرعاية لضمان توفير الحماية اللازمة لهم. 

