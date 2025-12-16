الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

عادات غذائية خاطئة يجب تجنبها فى الشتاء حفاظا على صحة الطفل

صحة الطفل
صحة الطفل
في فصل الشتاء يحتاج الطفل لتغذية متوازنة تقوي مناعته وتحافظ على صحته، لكن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تضره دون أن ننتبه.

وتضعف هذه العادات  من مناعة الطفل فى الشتاء ما يزيد من إصابته بنزلات البرد والأنفلونزا بشكل متكرر ما يقلق الأمهات كثيرا.

عادات غذائية تدمر صحة طفلك

 ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات غذائية يجب تجنبها حفاظا على صحة الطفل فى الشتاء، منها:-

 

عادات غذائية تدمر صحة طفلك 
عادات غذائية تدمر صحة طفلك 
  • الإكثار من الحلويات والسكريات، يضعف المناعة ويزيد فرص نزلات البرد، ولذا يجب منعهم واستبدالهم بالفواكه الطازجة أو المجففة باعتدال مثل البرتقال والتمر.
  • تقديم المشروبات الباردة باستمرار، قد تهيج الحلق وتزيد الكحة، لذا يجب استبدالها بمشروبات دافئة مثل الحليب الدافئ أو اليانسون.
  • إهمال شرب الماء، ويقل الإحساس بالعطش في الشتاء لكن الجسم ما زال بحاجة للماء، لذا يجب تذكرة الطفل بشرب الماء بانتظام أو تقديم الشوربات له.
  • الاعتماد على الوجبات السريعة، وهى فقيرة بالعناصر الغذائية وتضعف مقاومة الجسم، لذا يجب استبدلها بوجبات منزلية غنية بالخضار والبروتين.
  • قلة الخضروات والفواكه، تحرم الطفل من الفيتامينات المهمة خاصة فيتامين C، والحل هنا تقديم شوربة الخضار، والبرتقال، والجوافة، والكيوي.
  • الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقلية تسبب خمول ومشاكل هضمية، لذا يج استبدالها بالأطعمة المشوية أو المطهية بزيت صحي.
  • تجاهل وجبة الإفطار، يضعف الطاقة والتركيز ويؤثر على المناعة، لذا يجب تقديم إفطار دافئ ومغذي مثل البيض أو الشوفان بالحليب.
علامات خطيرة إذا ظهرت على طفلك يجب عرضه فورا على الطبيب

3 مشروبات طبيعية تقوى مناعة طفلك وتقلل نزلات البرد

