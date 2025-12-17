تم تحديد الموعد، إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله

18 حجم الخط

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد.

المواجهة مع حزب الله باتت حتمية

ونقلت الصحيفة عن مسئولين بدولة الاحتلال الإسرائيلى أن المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع"، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى تراجع الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله في هذه المرحلة.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى خوض عدة أيام من القتال في لبنان

وفي وقت سبق، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى خوض عدة أيام من القتال في لبنان، يتم خلالها تدمير القدرات العسكرية لحزب الله ليس فقط جنوبي البلاد ولكن في مناطق أخرى، مع التركيز على العاصمة بيروت، حيث يقوم حزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

تشكيك إسرائيل في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله

"إسرائيل هيوم" أشارت إلى أن نتنياهو سيتحدث مع ترامب حول ضرورة تحرك إسرائيل ضد حزب الله، وتنسيق هذه التحركات معه، في ظل تشكيك إسرائيل في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي سيسعى لاستنفاد الحلول الدبلوماسية في لبنان قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.

