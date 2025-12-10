الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

تعرف على قرارات النيابة ضد 8 رجال ونساء ضمن شبكة دعارة داخل ناد صحي بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات مباحث الآداب، في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإدارة ناد صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، كما طلبت النيابة سرعة الانتهاء من التقرير الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة.

ضبط ناد صحي لممارسته الأعمال المنافية للآداب بدون ترخيص بالتجمع

بداية الواقعة، كانت عندما تلقت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، معلومات عن قيام صاحب ناد صحي في منطقة التجمع الأول، باستقبال الرجال راغبي المتعة الحرام، داخل النادي، لممارسة الرذيلة مع بائعات الهوى مقابل مبالغ مالية.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن النادي الصحي ما هو إلا ستار لنشاط غير مشروع يتمثل في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويتردد عليه الرجال الراغبين فى المتعة المحرمة.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، داهمت قوة من رجال الشرطة النادي الصحي، وتمكنت من إلقاء القبض على صاحبه، و4 سيدات لإحداهن معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط 3 رجال أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهة المتهمين بالمعلومات والتحريات، اعترفوا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل المال.. تم اقتياد الجميع إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الاعمال المنافية للاداب التجمع القاهرة الجديدة النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة التجمع الأول كاميرات المراقبة ممارسة الاعمال المنافية للاداب نيابة القاهرة الجديدة

