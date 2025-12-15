الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس مطور عقاري شهير على ذمة قضايا مالية في بدر لإصداره شيكات بدون رصيد

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مطور عقاري شهير يعمل بعدد من المدن الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام ضده في قضايا مالية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.


كانت معلومات قد وردت الي رجال مباحث  قسم شرطة بدر، أن المتهم موجود داخل نطاق دائرة القسم.

 تحركت قوة أمنية مكبرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من القبض عليه تنفيذًا لأحكام صادرة ضده، ما بين أحكام غيابية وأخرى نهائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة، وعرضه على جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسه على ذمة القضايا.
وأشارت التحريات إلى أن المطور العقاري يمتلك عددًا من المشروعات العقارية بعدة مناطق، من بينها مدينة بدر ومدينة الشروق والعبور الجديدة، وتشمل مشروعات ما بين مولات تجارية وكمبوندات سكنية.
وأضافت التحريات أن بعض هذه المشروعات شهدت تأخرًا في معدلات التنفيذ والتسليم، مع عدم وجود أعمال إنشاء ملموسة على أرض الواقع بعدد من المشروعات الحديثة، وهو ما يخضع حاليًا للفحص من الجهات المعنية.


وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات وفحص الموقف القانوني للمشروعات، مع التأكيد على أن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يصدر حتى الآن حكم بات في القضايا المنظورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية قسم شرطة بدر الشروق العبور الجديدة

مواد متعلقة

جنايات بدر تستمع لمرافعة النيابة في قضية 87 متهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابي

بعد قليل، محاكمة 46 متهما في قضية "خلية العجوزة الثانية"

حبس القائمين على إدارة نادٍ صحي لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشروق

النيابة تحقق في تسمم أسرة كاملة بـ"15 مايو" وتتحفظ على عينات الطعام

من حقيبة صغيرة إلى قضية كبرى، كيف تتحول الأمانات إلى تهمة؟

عرض فتاتين تحرش بهما بائع أنتيكا في الجمالية على الطب الشرعي

التحقيق مع بائع أنتيكا متهم بالتحرش بفتاتين في الجمالية

مستأنف الإسماعيلية تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لـ 4 متهمين بحيازة 10 كيلو حشيش

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

علاء مبارك يوجه رسالة مواساة إلى عائلة زعيم الأغلبية الأسبق بالبرلمان محمد عبد اللاه

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads