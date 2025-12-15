حبس مطور عقاري شهير على ذمة قضايا مالية في بدر لإصداره شيكات بدون رصيد

18 حجم الخط

تمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مطور عقاري شهير يعمل بعدد من المدن الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام ضده في قضايا مالية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.



كانت معلومات قد وردت الي رجال مباحث قسم شرطة بدر، أن المتهم موجود داخل نطاق دائرة القسم.

تحركت قوة أمنية مكبرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من القبض عليه تنفيذًا لأحكام صادرة ضده، ما بين أحكام غيابية وأخرى نهائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسه على ذمة القضايا.

وأشارت التحريات إلى أن المطور العقاري يمتلك عددًا من المشروعات العقارية بعدة مناطق، من بينها مدينة بدر ومدينة الشروق والعبور الجديدة، وتشمل مشروعات ما بين مولات تجارية وكمبوندات سكنية.

وأضافت التحريات أن بعض هذه المشروعات شهدت تأخرًا في معدلات التنفيذ والتسليم، مع عدم وجود أعمال إنشاء ملموسة على أرض الواقع بعدد من المشروعات الحديثة، وهو ما يخضع حاليًا للفحص من الجهات المعنية.



وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات وفحص الموقف القانوني للمشروعات، مع التأكيد على أن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يصدر حتى الآن حكم بات في القضايا المنظورة.

