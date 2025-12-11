قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط قيام شخص بالتحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها في أحد الشوارع بأمنطقة النزهة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

التحرش بفنانة شهيرة في النزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فنانة شهيرة تفيد بأنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم قام شخص بالتعدي عليها والتحرش بها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

