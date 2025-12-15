أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد الانضمام للفريق

18 حجم الخط

أعربت آية النادي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالانضمام إلى الأهلي وتحقيق حلم الطفولة بالنسبة لها من خلال تمثيل الفريق في البطولات.

تصريحات آية النادي لاعبة الأهلي الجديدة

وأكدت لاعبة الأهلي جاهزيتها للمشاركة مع الفريق في المباريات وبذل أقصى جهد ممكن للتتويج بالبطولات مع الأهلي وإسعاد الجماهير.

وأوضحت آية أن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، كان على تواصل دائم معها لإنهاء إجراءات انضمامها إلى الأهلي.

وأشارت إلى أن توقيعها للأهلي تأجل مرتين بسبب دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنها لم تفكر كثيرًا بمجرد الانتهاء من الدراسة وقررت الموافقة على عرض الأهلي.

وقالت آية: شاركت في المران الأول مع الفريق، وعند دخولي الصالة وجدت ترحيبًا كبيرًا من جميع اللاعبات والمدير الفني الذي عبر عن سعادته بوجودي مع الفريق، وهو أمر أسعدني ودافع قوي في بداية مشواري مع الأهلي.

وشددت لاعبة الأهلي على أن هدفها التتويج بكل البطولات مع الفريق، لا سيما بطولة إفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ سنوات، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم للأندية، الذي يأتي في مقدمة أحلامها، والفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي هذا الموسم.

كما أكدت آية أن جماهير الأهلي تبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وهو ما يتناسب مع شخصيتها وقدرتها على اللعب تحت الضغوط.

وأضافت: الفريق بأكمله يشعر بالمسؤولية بعد خسارة بطولتين في الموسم الماضي، وهدفنا إسعاد الجماهير والتتويج بكل البطولات هذا الموسم.

واختتمت آية النادي كلامها بالتأكيد على حماسها الكبير للعب في وجود جماهير الأهلي وتشجيعهم للفريق، والاحتفال معهم بالفوز بالبطولات.

الأهلي يتعاقد مع آية النادي لتدعيم فريق الطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع آية النادي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

وأكد أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي الأهلي في إطار تدعيم صفوف الفريق، وتم الانتهاء من كافة الأمور التعاقدية؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأشار العوضي إلى أن انضمام آية النادي يمثل إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات الفريق اليوم ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في دوري المرتبط.

