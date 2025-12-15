الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
كشف البرتغالي روبن أومريم مدرب نادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث، على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد ضد بورنموث في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي في العاشرة مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب أولد ترافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

في حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، لوك شاو، هيفين.

وسط الملعب: برونو فيرنانديز، كاسميرو، أماد ديالو.

الهجوم: بريان مبويمو، ماتياس كونيا، ماسون ماونت.

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، فيما يقع بورنموث بالمركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى مان يونايتد وبونموث حصد نقاط المباراة الليلة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن اليونايتد يسعى للدخول إلى المربع الذهبي، فيما يسعى بورنموث الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث

1- آرسنال 36 نقطة 
2- مانشستر سيتي 34 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 28 نقطة
5- كريستال بالاس 26 نقطة
6- ليفربول 26 نقطة
7- سندرلاند 26 نقطة
8- مانشستر يونايتد 25 نقطة
9- إيفرتون 24 نقطة
10- برايتون 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- فولهام 20 نقطة
14- برينتفورد 20 نقطة
15- بورنموث 20 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
17- ليدز يونايتد 16 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

