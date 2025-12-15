الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يحتفي بذكرى فوزه على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية (فيديو)

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة السعودي
احتفي الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بذكري فوز الأحمر علي نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس العالم للأندية. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو يرصد العديد من لحظات المباراة وعلق عليها: "في مثل هذا اليوم.. حققنا الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثية في واحدة من أجمل مبارياتنا بمونديال الأندية". 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

