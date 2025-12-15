الإثنين 15 ديسمبر 2025
جايس السويدي يكشف حقيقة تلقي عرض رسمي من الأهلي لضم إبراهيم دياباتيه

كشف ماغنوس سكولدمارك، المدير الرياضي لنادي جايس السويدي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جايس السويدي ينفي تلقي طلب الأهلي ضم إبراهيم دياباتيه

ونقلت صحيفة «Göteborgs-Posten» السويدية تصريحات سكولدمارك، الذي أكد خلالها عدم صحة ما تردد في هذا الشأن، مشددا على أن نادي جايس لم يتلقَ أي عرض رسمي لضم اللاعب، سواء من الأهلي أو من أي نادي أخر، بعد نهاية الموسم في السويد.

وقال المدير الرياضي لنادي جايس: لا صحة لهذه التقارير والعناوين التي تم تداولها، ولم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع دياباتيه حتى الآن. 

وأضاف أن بعض التقارير خلال الصيف الماضي أشارت إلى اهتمام نادي ليخ بوزنان البولندي باللاعب، إلا أن غالبية الأخبار الأخيرة ربطت اسمه بالانتقال إلى أندية في الشرق الأوسط، دون وجود عروض رسمية.

وأوضح سكولدمارك أن النادي لا يمكنه اتخاذ أي موقف بناء على اتصالات أو حديث من وكلاء لاعبين، مؤكدا أن العروض يجب أن تصل بشكل مباشر من الأندية المعنية، وقائلا: بالنسبة لي، حديث الوكيل عن اهتمام محتمل ليس عرضًا، ولن أتعامل معه على هذا الأساس، العرض الحقيقي يجب أن يكون رسميًا ومباشرًا من النادي، وهذا لم يحدث في هذه الحالة.

وأشار إلى أن هناك بعض الاستفسارات التي وصفها بـالأكثر جدية من أندية أخرى، مؤكدًا أن الصورة ستتضح خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

