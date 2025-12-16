الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
77 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 77 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.3 % والعرب على 5.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 131.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 218 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت89.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.865,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.473,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

