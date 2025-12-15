مشروبات طبيعية تساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم

18 حجم الخط

احتباس السوائل في الجسم من المشكلات الشائعة التي تعاني منها الكثير من النساء، خاصة في فترات معينة مثل قبل الدورة الشهرية، أثناء الحمل، مع تغيّرات الطقس، أو نتيجة نمط حياة غير صحي.

يظهر احتباس السوائل على شكل تورم في القدمين واليدين، انتفاخ في البطن، زيادة مفاجئة في الوزن، وشعور عام بالثِقل والتعب. وعلى الرغم من أن هذه الحالة غالبًا ما تكون مؤقتة، فإن التعامل معها بطريقة صحيحة يساهم في تحسين الراحة الجسدية والمظهر العام.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن من أفضل الطرق الطبيعية للتخفيف من احتباس السوائل هو الاعتماد على مشروبات تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، وتحفّز الكلى على العمل بكفاءة، دون اللجوء إلى الأدوية المدرّة للبول إلا عند الضرورة الطبية.



أضافت الدكتورة هدى، أن تقليل احتباس السوائل لا يتطلب حلولًا معقدة أو أدوية قوية في أغلب الحالات، بل يمكن تحقيقه من خلال اختيارات بسيطة وذكية في المشروبات اليومية، ما بين الاعتماد على الماء، والمشروبات العشبية الطبيعية، والفواكه والخضروات الغنية بالمعادن، كلها حلول تساهم في تحسين توازن السوائل في الجسم، ويمنحكِ شعورًا بالخفة والراحة.



مشروبات طبيعية تقلل من احتباس السوائل بالجسم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من المشروبات الفعالة التي يمكن إدراجها بسهولة في الروتين اليومي.



الماء… الأساس الذي لا غنى عنه

قد يبدو الأمر متناقضًا، لكن شرب كميات كافية من الماء هو الخطوة الأولى للتخلص من احتباس السوائل. عندما لا يحصل الجسم على احتياجه من الماء، يبدأ في تخزين السوائل كآلية دفاعية. شرب الماء بانتظام يساعد الكلى على طرد الصوديوم الزائد، ويمنع التورم والانتفاخ.

يُنصح بشرب من 8 إلى 10 أكواب يوميًا، مع زيادة الكمية في حالة الطقس الحار أو ممارسة الرياضة. يمكن إضافة شرائح الليمون أو الخيار لتحسين الطعم وتعزيز الفائدة.

ماء الليمون الدافئ

ماء الليمون من أكثر المشروبات شهرة في تقليل احتباس السوائل، لاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة. يساعد الليمون على تحفيز الكبد والكلى، ودعم عملية التخلص من السموم والسوائل الزائدة.

شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة على الريق يساعد على تقليل الانتفاخ الصباحي، وتحسين الهضم، والشعور بالخفة خلال اليوم. كما أن له دورًا في تقليل احتباس السوائل المرتبط بالدورة الشهرية.

شاي البقدونس

البقدونس يُعد من أقوى المدرّات الطبيعية للبول، ويُستخدم منذ القدم للتخلص من السوائل الزائدة. يحتوي على مركبات تساعد الكلى على التخلص من الصوديوم والماء المحتبس.

لتحضير شاي البقدونس، تُغلى ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة في كوب ماء لمدة 5–10 دقائق، ثم يُصفّى ويُشرب مرة واحدة يوميًا. يُفضّل عدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكلى.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ. شرب شاي الزنجبيل يساهم في تحفيز الهضم، وتقليل احتباس السوائل المرتبط ببطء حركة الأمعاء أو التهابات الجهاز الهضمي.

يمكن تحضير الشاي بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، مع إضافة القليل من العسل أو الليمون حسب الرغبة.

شاي الهندباء (الطرخشقون)

يُعتبر شاي الهندباء من المشروبات العشبية الفعالة في تقليل احتباس السوائل، حيث يعمل كمدرّ طبيعي للبول دون التأثير السلبي على توازن المعادن في الجسم. كما يدعم صحة الكبد والكلى.

تناول كوب واحد يوميًا من شاي الهندباء يساعد في تخفيف التورم، خاصة في الساقين والكاحلين. يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه في حالة الحمل أو الأمراض المزمنة.

ماء الخيار

الخيار غني بالماء والبوتاسيوم، ويُعد من أفضل الأطعمة والمشروبات لتقليل احتباس السوائل. تحضير ماء الخيار بسيط للغاية؛ فقط أضيفي شرائح خيار إلى الماء واتركيه لعدة ساعات.

يساعد هذا المشروب على ترطيب الجسم، وتحفيز التخلص من السوائل الزائدة، وتقليل الانتفاخ، خاصة في البطن والوجه. كما أنه خيار ممتاز لمن لا يفضلون شرب الماء العادي بكثرة.

شاي النعناع

النعناع لا يساعد فقط على تهدئة المعدة، بل يساهم أيضًا في تقليل الانتفاخ واحتباس السوائل الناتج عن اضطرابات الجهاز الهضمي. شاي النعناع يحسّن حركة الأمعاء ويخفف الشعور بالامتلاء.

يمكن شرب كوب بعد الوجبات الرئيسية لتقليل الانتفاخ والشعور بالثِقل، وهو مناسب للاستخدام اليومي.

ماء جوز الهند الطبيعي

ماء جوز الهند من المشروبات الغنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر مهم لمعادلة تأثير الصوديوم الزائد في الجسم، أحد الأسباب الرئيسية لاحتباس السوائل. يساعد هذا المشروب على إعادة توازن السوائل والمعادن، خاصة بعد التعرق أو تناول أطعمة مالحة.

يُفضّل اختيار ماء جوز الهند الطبيعي غير المحلّى، وتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

أطعمة ومشروبات تقلل احتباس السوائل

نصائح مهمة لنجاح هذه المشروبات



لتحقيق أفضل النتائج من المشروبات التي تقلل احتباس السوائل، يجب الانتباه إلى بعض العادات المصاحبة:

تقليل تناول الملح والأطعمة المصنعة.

ممارسة المشي أو أي نشاط بدني خفيف لتحفيز الدورة الدموية.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو.

النوم الجيد وتقليل التوتر.



الاستمرارية والاعتدال هما المفتاح، ومع الوقت ستلاحظين فرقًا واضحًا في شكل جسمك، ومستوى طاقتك، وصحتك العامة.

