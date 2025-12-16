اللحظات الحرجة الأولى، كواليس انتشال ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة بقنا (صور)

18 حجم الخط

حصلت “فيتو ” على أول صور للحظة انتشال ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الشوينة الذي نتج عنه وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين وهم: مصرع ياسين خالد عبد الرازق ياسين 23 سنة سائق من مدينة العمال، وأدهم يحيي أحمد محمود، 16 سنة تباع سواق مقيم مدينة العمال، صباح محمد أحمد جاد الله، 49 سنة ربة منزل مقيمة مدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 سنة ركاب مقيمة الشيخ ركاب، ورضوى عبد الباسط محمد إبراهيم 11 سنة، حمزه محمد عبد الوهاب سنتين ونصف.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تستمر الجهود لانتشال باقي المصابين والتأكد من عدم وجود آخرين داخل السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.