الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لانس يفوز على نيس بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

نيس
نيس
18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، فاز فريق لانس علي نظيره نيس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي لانس اللاعب أودسون إدوارد في الدقيقة 15 و57. 

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذا الفوز رفع لانس رصيده إلى 37 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق نيس في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

 باريس سان جيرمان يفوز علي ميتز

حقق باريس سان جيرمان، فوزا صعبا على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من جونزالو راموس في الدقيقة 31 وكوانتين نجانتو في الدقيقة 39، فيما سجل دمينوت هدف ميتز في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 63 سجل دووي هدف ثالث لباريس سان جيرمان في مرمى ميتز، ثم رد ميتز بتسجيل هدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق جيورجي تسيتيشفيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيس لانس الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ميتز

مواد متعلقة

كواليس اجتماع الخطيب مع ييس توروب وسيد عبد الحفيظ

توروب يستقر على مشاركة أحمد رضا أساسيا في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

بوروسيا دورتموند يتعادل مع فرايبورج 1/1 في الدوري الألماني

توتنهام يسقط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

الأهلي يتعاقد مع آية النادي لتدعيم فريق الطائرة

توروب: الفوز بالسوبر أمام الزمالك أمر مميز.. وسنعمل على بناء جيل جديد من اللاعبين الشباب

توروب: الأهلي ينافس على جميع البطولات وهدفنا حصد لقب دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads