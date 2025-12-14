لانس يفوز على نيس بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، فاز فريق لانس علي نظيره نيس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي لانس اللاعب أودسون إدوارد في الدقيقة 15 و57.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذا الفوز رفع لانس رصيده إلى 37 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق نيس في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

باريس سان جيرمان يفوز علي ميتز

حقق باريس سان جيرمان، فوزا صعبا على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من جونزالو راموس في الدقيقة 31 وكوانتين نجانتو في الدقيقة 39، فيما سجل دمينوت هدف ميتز في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 63 سجل دووي هدف ثالث لباريس سان جيرمان في مرمى ميتز، ثم رد ميتز بتسجيل هدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق جيورجي تسيتيشفيل.

