رئيس جامعة بنها يبحث توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية

18 حجم الخط

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع مسئولى رعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها لمناقشة وبحث آليات تطوير وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

رئيس جامعة بنها وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ابراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة،ومسئولي رعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس جامعة بنها أهمية العمل على جذب الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة، وحثهم على إدراك دور هذه الأنشطة في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز انتمائهم للحياة الجامعية،والالتزام بمدونة السلوك الأخلاقي داخل الجامعة.

وأشار الجيزاوى إلى أهمية توسيع قاعدة مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة، من خلال وضع آليات تحفيزية جديدة تسهم في رفع معدلات الإقبال، إلى جانب إعداد خطة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة للعام الجامعي الجديد، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الكليات، مؤكدًا ضرورة أن تقوم كل كلية بإعداد خطتها الخاصة للأنشطة الطلابية بشكل يتسم بالمرونة في التنفيذ، حتى تتيح للطلاب فرصًا أوسع للمشاركة بما يتناسب مع طبيعة كل كلية واهتمامات طلابها.

وأكد رئيس الجامعة أهمية وحدات الإرشاد النفسى والاجتماعي داخل الكليات وتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال الدراسة ؛ لضمان اندماجهم سريعًا في المجتمع الجامعي، سواء من خلال الخدمات المقدمة أو من خلال الأنشطة التي تعزز روح المشاركة والانتماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.