مياه القليوبية تطلق حملة لتوعية وتثقيف طلاب المدارس

18 حجم الخط

في إطار خطة التوعية والتثقيف المائي التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، استقبلت محطة مياه بنها المرشحة زيارة ميدانية لوفد من طالبات مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات، وذلك بهدف رفع الوعي لدى الطالبات بأهمية المياه ودورها الحيوي، والتعريف بمراحل تنقية وإنتاج مياه الشرب منذ سحبها من المصدر وحتى وصولها صالحة للاستخدام الآدمي طبقًا للمواصفات القياسية.

مياه القليوبية تطلق حملة للتوعية والتثقيف المائي

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام المحطة المختلفة، حيث استمعت الطالبات إلى شرح تفصيلي حول مراحل المعالجة والترشيح والتطهير، ودور المعامل في المتابعة المستمرة لجودة المياه، إلى جانب التعريف بالجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على استمرارية الخدمة وتحسين كفاءتها لخدمة المواطنين.



وعلى هامش الزيارة، التقى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالطالبات، حيث أكد في حديثه أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية طلاب المدارس باعتبارهم نواة المستقبل وأحد أهم شركاء نشر الثقافة المائية داخل المجتمع. وأوضح سيادته أن الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الجهات التنفيذية فقط، بل تتطلب وعيًا وسلوكًا رشيدًا من كل فرد، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف يمثلان عنصرًا أساسيًا للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

الارتقاء بمستوى الخدمة والتواصل المباشر مع المواطنين

كما استعرض رئيس الشركة الجهود المبذولة لتطوير محطات المياه ورفع كفاءتها، والاعتماد على أحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية لضمان تقديم مياه آمنة ونقية للمواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل التطوير الفني، والارتقاء بمستوى الخدمة، والتواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وفي ختام حديثه، دعا المهندس محمد إبراهيم فودة الطالبات إلى أن يكنّ سفراء الوعي المائي داخل أسرهن ومدارسهن، ونقل ما تعلمنه خلال الزيارة إلى زميلاتهن، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وحسن استخدامها، مؤكدًا أن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة هو الضمان الحقيقي لاستدامة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.