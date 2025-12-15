الإثنين 15 ديسمبر 2025
محافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم

مبادرة لدعم الأطفال
مبادرة لدعم الأطفال بجامعة بنها، فيتو
برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع وحدة المرأة الآمنة مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم.

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من "هونج كونج" الصينية

تعيين طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم

وتأتي المبادرة فى إطار التزام جامعة بنها بدورها المجتمعي في حماية الطفل، ودعم قضايا المرأة والأسرة، وبناء جيل واعٍ قادر على التعبير عن نفسه في بيئة آمنة.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية طب بنها  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير وحدة المرأة الآمنة: إن المبادرة جاءت بمشاركة الدكتورة نسمة شعراوي عضو وحدة المرأة الآمنة، والدكتورة سارة يسري، والدكتورة نورهان حسين، وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكيل طب بنها: توسيع نطاق الاستهداف ليشمل المزيد من المدارس والأسر والأخصائيين

وأضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن إطلاق المبادرة يأتي لمواكبةً للتحديات الراهنة، حيث تتطلب المتغيرات المجتمعية اعتماد أساليب توعوية حديثة تعتمد على التفاعل والمشاركة، لضمان وصول الرسالة بشكل أكثر تأثيرًا واستدامة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، ويشمل توسيع نطاق الاستهداف ليشمل المزيد من المدارس والأسر والأخصائيين، لافتة إلى أن المبادرة شملت أنشطة تفاعلية وتطبيقية بمدرسة سمارت للغات بنها، استهدفت الأطفال بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأولياء الأمور، لتعزيز الفهم العملي لسبل الوقاية من التحرش وآليات الحماية، وخلق بيئة تعليمية آمنة داعمة للطفل، وتعزيز ثقافة الأمان الجسدي والنفسي لديهم.

