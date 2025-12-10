بسبب عدم الالتزام بالضوابط والقيم الجامعية، فصل 14 طالبا من كلية العلوم بجامعة بنها

18 حجم الخط

أعلنت كلية العلوم بـجامعة بنها أنه في إطار حرصها على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين أبنائها، بما يكفل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، وبناء على ما انتهت إليه الجهات المختصة ومجلس تأديب الطلاب بالكلية، تم فصل 14 طالبا من الكلية، وذلك لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تنسق مع الضوابط والقيم الجامعية.

أسماء الطلاب المفصولين من كلية العلوم ومدة الفصل، وجاءت أسماء الـ14 طالبا المفصولين من الكلية على النحو التالي:

- "سالم ع. خ."، المستوى الأول كلية علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- “علي ح. ع.”، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- “محمد ع. م.”، المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- محمد شحتة محمد حسن، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- مايكل عصام سعد، المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- محمد فهمي سمير، المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- إبراهيم النادي الدسوقي، المستوى الأول علوم طبيعية، الفصل من الكلية عن التيرم الأول من العام الدراسي 2025 – 2026 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

- يوسف السيد عبد الله السيد، المستوى الأول علوم طبيعية، الفصل من الكلية عن التيرم الأول من العام الدراسي 2025 – 2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

- أحمد عصام عبد المطلب، الفرقة الثالثة علوم حاسب - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- السيد علي حسيني، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- محمود عبد الله صلاح الدين - المستوى الثالث شعبة الكيمياء والكيمياء التطبيقة - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- محمد أحمد عبد المعبود - المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- أحمد أشرف إبراهيم - المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- محمد أيمن عبد الغني الدين، المستوى الثاني شعبة الكيمياء والكيمياء التطبيقية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

وأوضحت الكلية، في بيان لها، أنه جاء ذلك لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية، ويشمل القرار حرمانهم من دخول الحرم الجامعي اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 – 12 – 2025، وحتى انتهاء مدة العقوبة.

الالتزام والانضباط ركيزتان أساسيتان في رسالة الجامعة التعليمية والأخلاقية

كما شدد القرار على جميع جهات الاختصاص بتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية والحفاظ على السلوك القويم داخل الجامعة.

وأكدت جامعة بنها أن الالتزام والانضباط هما ركيزتان أساسيتان في رسالتها التعليمية والأخلاقية، ولن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بقيم المؤسسة الجامعية.

