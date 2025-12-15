18 حجم الخط

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تعليمي منضبط يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر داخل جميع اللجان.

القليوبية الأزهرية تنتهي من استعدادات امتحانات نصف العام

وأكدت المنطقة الأزهرية بالقليوبية أنه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان وتوفير الاحتياجات اللازمة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لتأمين اللجان ومتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول، مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة.

وشددت القيادات الأزهرية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب ويضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف بمحافظة القليوبية.

تعليم القليوبية تناقش استعدادات نصف العام

في سياقٍ آخر، عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات لجنة الإدارة على مستوى المحافظة، لمناقشة المحاور التنظيمية الدقيقة لضمان سير امتحانات نصف العام على أكمل وجه، مع التأكيد على الجاهزية التشغيلية واللوجستية الكاملة لكافة اللجان.

وتناول الاجتماع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، بما يضمن تحقيق مبدأ الحيادية الكاملة ومنع أية مجاملات، والتأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بصورة منضبطة تليق بالمنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.