الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القليوبية الأزهرية تنتهي من استعدادات امتحانات نصف العام

منطقة القليوبية الأزهرية،
منطقة القليوبية الأزهرية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تعليمي منضبط يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر داخل جميع اللجان.

مدير تعليم القليوبية يضع اللمسات النهائية لاستعدادات امتحانات نصف العام

"تعليم القليوبية" تعلن تشكيل لجنة تحقيق في حفل مرشح مجلس نواب داخل مدرسة ببنها

القليوبية الأزهرية تنتهي من استعدادات امتحانات نصف العام

وأكدت المنطقة الأزهرية بالقليوبية أنه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان وتوفير الاحتياجات اللازمة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لتأمين اللجان ومتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول، مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة.

وشددت القيادات الأزهرية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب ويضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف بمحافظة القليوبية.

تعليم القليوبية تناقش استعدادات نصف العام 

في سياقٍ آخر، عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعًا موسعًا مع  رؤساء قطاعات لجنة الإدارة على مستوى المحافظة، لمناقشة المحاور التنظيمية الدقيقة لضمان سير امتحانات نصف العام على أكمل وجه، مع التأكيد على الجاهزية التشغيلية واللوجستية الكاملة لكافة اللجان.

وتناول الاجتماع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، بما يضمن تحقيق مبدأ الحيادية الكاملة ومنع أية مجاملات، والتأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بصورة منضبطة تليق بالمنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية منطقة القليوبية الأزهرية منطقة القليوبية منطقة الازهرية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

مدير تعليم القليوبية يضع اللمسات النهائية لاستعدادات امتحانات نصف العام

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

الأهلي يقترب من إعلان التجديد لديانج لمدة ثلاثة مواسم

"سور الأزبكية" يرفع استغاثة للرئيس لإنقاذ مشاركته بمعرض الكتاب 2025

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض وزوال الهموم

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads