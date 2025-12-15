الإثنين 15 ديسمبر 2025
"حقوق المرأة في التشريعات المصرية" ندوة توعوية بجامعة بنها

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق بجامعة بنها ندوة توعوية بعنوان “التوعية بحقوق المرأة فى التشريعات المصرية”، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خلق بيئة تعليمية آمنة قائمة على الاحترام والمساواة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من "هونج كونج" الصينية

جامعة بنها تحصد المركز الأول في مسابقة بحثية حول مناهضة العنف ضد المرأة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد منصور حمزة القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد المعداوى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين عبد الصبور مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الصبور إن الندوة حاضر فيها الدكتورة نهال جودة منسق الوحدة بـكلية الحقوق، وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها أشكال العنف المختلفة، وحقوق المرأة التى كفلها الدستور والقوانين المصرية، والدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية فى الوقاية من العنف والتصدي له من خلال التثقيف والدعم النفسي والاجتماعي.

جامعة بنها: تحقيق بيئة جامعية آمنة وداعمة لكل امرأة وفتاة

وأضافت عبد الصبور أن الوحدة تقوم بدور فاعل ومحورى، انطلاقًا من إيمانها بأن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة جامعية آمنة وداعمة لكل امرأة وفتاة، خالية من جميع أشكال العنف والتمييز، موضحة أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توعية الجنسين بالحقوق والواجبات، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل المجتمع الجامعي، مضيفة أن الالتزام بـ مناهضة العنف لا ينبغي أن يقتصر على الالتزام بالقوانين والتشريعات فقط، بل يجب أن يكون التزامًا نابعًا من وعى حقيقى وإيمان مجتمعي بحجم الأضرار النفسية والاجتماعية التي يخلفها العنف على أطرافه كافة، وعلى المجتمع ككل، مؤكدة أن بناء الوعي هو الأساس الحقيقي للتغيير المستدام.

من ناحية أخرى شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب والطالبات،الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بموضوعها، وشاركوا بآرائهم وتساؤلاتهم، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية مناقشة قضايا العنف وضرورة تكاتف الجميع لبناء مجتمع آمن قائم على الوعي والمسؤولية المشتركة.

