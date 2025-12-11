الخميس 11 ديسمبر 2025
الكشف على 237 حالة خلال قافلة طبية لجامعة بنها

قافلة طبية بجامعة
قافلة طبية بجامعة بنها، فيتو
نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة بقرية برقطا ٢ بكفر شكر ضمن فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.

بسبب عدم الالتزام بالضوابط والقيم الجامعية، فصل 14 طالبا من كلية العلوم بجامعة بنها

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

الكشف الطبي على ٢٣٧ حالة خلال فعاليات قافلة طبية بجامعة بنها 

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية. 

 إطلاق المبادرات والقوافل الصحية للكشف على طلاب المدارس

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار اطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات والقوافل الصحية للكشف على طلاب المدارس فى المراحل الدراسية المختلفة بقرى محافظة القليوبية، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي.

صرف العلاج مجانا وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي

من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل ١٢٠ حالة أطفال، و٦٥ حالة روماتيزم، و٥٢ حالة رمد بإجمالي ٢٣٧ حالة، بالإضافة إلي عمل نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

