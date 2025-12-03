بعد وفاة لاعب السباحة في بطولة القاهرة، أسباب إغماء السباحين داخل الماء

18 حجم الخط

وفاة لاعب السباحة، حالة من الرعب والقلق بين الأمهات بعد حادث وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور أمس أثناء بطولة القاهرة للسباحة بسبب تعرضه للإغماء داخل الماء ولم يلاحظ أحد اختفائه إلا بعد وقت طويل.

وللأسف دخل اللاعب فى غيبوبة بعد إنقاذه من الماء وبعد عمل الإنعاش الرئوى له أكثر من مرة توقف القلب نهائيا وتوقف اللاعب بعدها وهو عمره 12 عاما ما تسبب فى انهيار العديد من الأمهات اللاتي لديهن أطفال يمارسون السباحة.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن إغماء السباحين سواء في التدريب أو داخل البطولة له أسباب غذائية واضحة، وعند فهم هذه الأسباب يمكن أن تحمى السباح من الهبوط أو اى لحظة فقدان وعى داخل الماء، لأن جسم السباح يعمل تحت مجهود عالي ويصرف طاقة بسرعة وبالتالي لذا كان الطعام والشراب غير مضبوط يحدث انهيار مفاجئ.

أسباب إغماء السباحين داخل الماء

وأضاف زهران، أن من أسباب إغماء السباحين داخل الماء:-

هبوط السكر المفاجئ، والسباح عندما يأكل سكر عالي قبل التدريب يرتفع السكر وينزل بسرعة ما يسبب دوخة وإغماء.

الجفاف ونقص الاملاح، والسباح يعرق داخل الماء ونقص الصوديوم والبوتاسيوم يسبب دوخة وهبوط.

دخول التدريب على معدة فارغة وعندما يدخل السباح التمرين من بدون سناك يحدث هبوط سريع.

تناول وجبة ثقيلة قبل السباحة، والأكلات الدسمة تمنع الدم من الوصول إلى العضلات ما يسبب دوخة وثقل.

نقص الحديد عند السباحين، والحديد القليل يجعل النفس ضعيف والجسم يدوخ بسرعة.

نقص النوم والإجهاد، والجسم عندما يكون مرهق ينهار سريعا في المجهود العالي.

عدم تعويض الطاقة بين السباقات، عندما يدخل السباح سباق بعد سباق بدون كارب سريع يحدث انهيار مفاجئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.