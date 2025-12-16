الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الأطباء يحذر من نصائح طبية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي

نقيب الأطباء، فيتو
نقيب الأطباء، فيتو
18 حجم الخط

حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من التعامل مع منتحلي صفة الأطباء وكذلك الالتزام بنصائح من أشخاص يضللون المرضي.

 

وجود مراكز تجميل تعمل دون وجود أطباء مؤهلين

وكشف عن وجود مراكز تجميل تعمل دون وجود أطباء مؤهلين، مشيرًا إلى أن بعضها يقوم بحقن مواد داخل الجسم ويقدم نصائح طبية بالغة الخطورة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

 

بلاغ للنائب العام في حال الاشتباه في انتحال صفة طبيب

وأكد نقيب الأطباء أن على المواطن الإبلاغ فورًا للنائب العام في حال الاشتباه في انتحال صفة طبيب، مع ضرورة التأكد من أن القائمين على إدارة المنشآت الصحية أطباء مرخصون، وأن مستوى الخدمة المقدمة يخضع للمعايير الطبية المعتمدة.

وشدد على أن المنشآت الصحية ووسائل الدعاية الطبية تخضع لرقابة الدولة، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، لافتًا إلى أن أي شكاوى تتعلق بانتحال صفة طبيب أو تقديم نصائح طبية غير منضبطة يجب أن يتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة.

وأضاف عبد الحي أنه في حال ثبوت ارتكاب طبيب مخالفات مهنية أو تقديم نصائح تضر بالمرضى مثل توجيه مريض سكري بعدم استخدام الإنسولين، فإن النقابة تتخذ إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى الوقف عن العمل.

 

النقابة بصدد تعديل لائحة آداب المهنة

وزير الصحة: الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع

استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة

وكشف نقيب الأطباء أن النقابة بصدد تعديل لائحة آداب المهنة، بما يتوافق مع ما تشهده الساحة من فوضى في الدعاية الطبية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العديد من الدول وضعت قواعد واضحة لتنظيم العمل الطبي على المنصات الرقمية، بما يحفظ حقوق المرضى ويصون المهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المنشآت الصحية أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أسامة عبد الحي الخدمة المقدمة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الصحة نقيب الأطباء نصائح طبية للنائب العام

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من الاستخدام غير الرشيد لـ أدوية البرد

وزير الصحة: الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع

تفعيل رابط إلكتروني، الأطباء تبدأ تلقي الشكاوى ضد الكيانات الوهمية

أطعمة شتوية ضرورية لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

الصحة: الخط الساخن 105 استقبل 5000 مكالمة خلال نوفمبر

اليوم، اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر ديسمبر

الصحة: رقابة صارمة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة

الصحة: الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي يقلل الإصابات التنفسية

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مدبولي يفتتح اليوم مصنع الطلمبات الغاطسة الجديد بشركة قها للصناعات الكيماوية بالقليوبية

بعد حادث حاويات قطار طوخ، مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

البلطي والجمبري يواصلان الارتفاع، سعر السمك اليوم في سوق العبور

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي تاريخي لكأس العرب 2025

أبرزها مصر ونيجيريا، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads