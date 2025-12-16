نقيب الأطباء يحذر من نصائح طبية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي

18 حجم الخط

حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من التعامل مع منتحلي صفة الأطباء وكذلك الالتزام بنصائح من أشخاص يضللون المرضي.

وجود مراكز تجميل تعمل دون وجود أطباء مؤهلين

وكشف عن وجود مراكز تجميل تعمل دون وجود أطباء مؤهلين، مشيرًا إلى أن بعضها يقوم بحقن مواد داخل الجسم ويقدم نصائح طبية بالغة الخطورة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

بلاغ للنائب العام في حال الاشتباه في انتحال صفة طبيب

وأكد نقيب الأطباء أن على المواطن الإبلاغ فورًا للنائب العام في حال الاشتباه في انتحال صفة طبيب، مع ضرورة التأكد من أن القائمين على إدارة المنشآت الصحية أطباء مرخصون، وأن مستوى الخدمة المقدمة يخضع للمعايير الطبية المعتمدة.

وشدد على أن المنشآت الصحية ووسائل الدعاية الطبية تخضع لرقابة الدولة، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، لافتًا إلى أن أي شكاوى تتعلق بانتحال صفة طبيب أو تقديم نصائح طبية غير منضبطة يجب أن يتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة.

وأضاف عبد الحي أنه في حال ثبوت ارتكاب طبيب مخالفات مهنية أو تقديم نصائح تضر بالمرضى مثل توجيه مريض سكري بعدم استخدام الإنسولين، فإن النقابة تتخذ إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى الوقف عن العمل.

النقابة بصدد تعديل لائحة آداب المهنة

وكشف نقيب الأطباء أن النقابة بصدد تعديل لائحة آداب المهنة، بما يتوافق مع ما تشهده الساحة من فوضى في الدعاية الطبية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العديد من الدول وضعت قواعد واضحة لتنظيم العمل الطبي على المنصات الرقمية، بما يحفظ حقوق المرضى ويصون المهنة.

