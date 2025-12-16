الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوي

حادث تصادم
حادث تصادم
أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـطريق الكريمات الصحراوي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق الكريمات اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الكريمات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع نصف نقل قادمة من حلوان اتجاه بني سويف أعلي طريق الكريمات الصحراوي، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوى، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

