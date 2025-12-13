السبت 13 ديسمبر 2025
شوبير يكشف موقف الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات

يزن النعيمات، فيتو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات موقف النادي الأهلي بعد إصابة مهاجم المنتخب الأردني يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في كأس العرب 2025، مؤكدًا أن الإصابة أحدثت حالة ارتباك داخل القلعة الحمراء.


وقال شوبير خلال برنامجه "الناظر"، إن الأهلي كان قد أنهى كل ترتيبات التعاقد مع النعيمات.

وأضاف: "زي ما كنت قلت قبل كده، الأهلي كان مخلَّص كل حاجة مع اللاعب، لكن حاليًّا الوضع تغيَّر وبقى في مشكلة لأنه هيغيب 9 شهور تقريبًا وده موسم كامل”.

وأشار شوبير إلى أن غياب اللاعب المتوقع لفترة طويلة يضع إدارة التعاقدات أمام معضلة حقيقية، متسائلًا: “فهل الأهلي هيتعاقد مع اللاعب الموسم القادم؟ الله أعلم”.


وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة المهاجم يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة عقب مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025.

وتعرض يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، لإصابة خطيرة في الركبة خلال الشوط الأول من المباراة. 

وسقط النعيمات في الدقائق الأولى من اللقاء، ليغادر الملعب متأثرًا بالإصابة، قبل أن يحاول العودة مجددا لاستكمال المباراة، لكنه سقط مرة أخرى، ليضطر المدير الفني لمنتخب الأردن إجراء تبديل في الدقيقة 15، حيث شارك عودة الفاخوري بدلا من النعيمات، الذي خرج محمولا على نقالة. 

وتأتي إصابة النعيمات في وقت يكثر فيه الحديث حول مستقبله، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

 

مباراة العراق والأردن

 تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على نظيره منتخب العراق، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وجاء هدف فوز منتخب الأردن من ركلة جزاء نجح في تسجيلها اللاعب علي علوان في الدقيقة 41. 

وسجل منتخب الأردن هدفا ثانيا قبل أن يتم إلغاؤه من جانب حكم المباراة بسبب وجود حالة تسلل. 

ومن المقرر أن يلتقي الأردن في الدور نصف النهائي، مع منتخب السعودية، والذي نجح في تخطي فلسطين بنتيجة 2-1 بالدور ربع النهائي من كأس العرب.

النادي الأهلي أحمد شوبير الأهلي كأس العرب 2025 يزن النعيمات

