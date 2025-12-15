مصرع طفل أسفل كوبري الدائري بالمنيب

18 حجم الخط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل أسفل كوبري الدائري بـالمنيب، وتم نقله للمستشفى بعد رفع آثار الفحص والمعاينة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان وتم عمل التحريات والمعلومات.

وكشفت التحريات المبدئية أن سبب سقوط الطفل هو أنه أثناء عبور من الحارة البطيئة إلى الحارة السريعة أعلى الكوبرى اختل توازنه وسقط من أعلى الكوبري لأسفله.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب انتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الجيزة.

وتم نقل جثمان الطالب لثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.



وعلى جانب آخر، نجحت مباحث الآداب بـ مديرية أمن الجيزة في ضبط مسجل خطر وسيدتين بتهمة إدارة نادٍ صحي للدعارة بـ منطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي، وهو مسجل خطر، اعتاد ممارسة نشاط إجرامي في مجال إدارة الأعمال المنافية للآداب، من خلال تشغيل نادٍ صحي غير مرخص بمعاونة سيدتين، واستغلاله في تقديم خدمات منافية للآداب لراغبي المتعة نظير مبالغ مالية.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.