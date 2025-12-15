الإثنين 15 ديسمبر 2025
مصرع طفل أسفل كوبري الدائري بالمنيب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل أسفل كوبري الدائري بـالمنيب، وتم نقله للمستشفى بعد رفع آثار الفحص والمعاينة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان وتم عمل التحريات والمعلومات. 

 

وكشفت التحريات المبدئية أن سبب سقوط الطفل هو أنه أثناء عبور من الحارة البطيئة إلى الحارة السريعة أعلى الكوبرى اختل توازنه وسقط من أعلى الكوبري لأسفله.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طالب أسفل دائري المنيب انتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الجيزة.

وتم نقل جثمان الطالب لثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.
 

وعلى جانب آخر، نجحت مباحث الآداب بـ مديرية أمن الجيزة في ضبط مسجل خطر وسيدتين بتهمة إدارة نادٍ صحي للدعارة بـ منطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي، وهو مسجل خطر، اعتاد ممارسة نشاط إجرامي في مجال إدارة الأعمال المنافية للآداب، من خلال تشغيل نادٍ صحي غير مرخص بمعاونة سيدتين، واستغلاله في تقديم خدمات منافية للآداب لراغبي المتعة نظير مبالغ مالية.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

