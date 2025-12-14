الأحد 14 ديسمبر 2025
مطافي الجيزة تخمد حريق مصنع منتجات بأكتوبر والمعمل الجنائي يفحص الأسباب

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمنتجات المجففة بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات الإطفاء والتبريد، باشر فريق المعمل الجنائي رفع آثار الحادث وفحص موقع الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

فيما فرضت قوات المباحث الجنائية كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وتواصل الاستماع لأقوال شهود العيان وجمع التحريات والمعلومات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وذلك فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، حيث جرى على الفور توجيه سيارات الإطفاء وسلّم هيدروليكي إلى موقع البلاغ. وتمكّن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب من جميع الاتجاهات والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، قبل أن تتم عملية الإخماد بالكامل.

