ضبط شبكة دعارة تروج لنفسها عبر تطبيق إلكتروني في أكتوبر

18 حجم الخط

تكمن مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة من ضبط شبكة دعارة من سيدتين وعاطل، لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بدائرة قسم شرطة اكتوبر، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وذلك وفقا لمعلومات أكدت تحريات مباحث الإدارة بالمديرية عن قيام رجل وسيدتين بإدارة شبكة للدعارة، عن طريق استخدام أحد التطبيقات الإلكترونية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، للوصول للتربح السريع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط شبكة دعارة اتخذت ناديا صحيا وكرا بالهرم

وفي ذات السياق تمكنت الاجهزةالامنية بالجيزة، من ضبط شبكة دعارة استغلت ناديا صحيا "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي في استقطاب راغبي المتعة، دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع، وألقت القبض على مدير المكان وسيدتين وشخص آخر، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.