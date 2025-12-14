وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروري بسبب اختلال عجلة القيادة بالعياط

18 حجم الخط

شهد الطريق في العياط حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وتقوم الخدمات المرورية برفع حطام الحادث وسحب السيارة والدراجة بواسطة ونش الإدارة، في إطار جهودها لتنظيم حركة المرور بالمكان.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة النقل، ما أدى إلى اصطدامه بالدراجة البخارية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والخدمات المرورية إلى موقع الواقعة، واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.