الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شروط الحكم على السارق بالمؤبد وأنواع جرائم السرقة تعرف عليها

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

تعتبر السرقة من الجرائم المنتشرة بشكل واسع في المجتمع، وقد تتم عن طريق شخص واحد أو بتنظيم من مجموعة من الأفراد، وتهدف إلى الحصول على ممتلكات الآخرين سواء أكانوا أشخاص أم مؤسسات بغير وجه حق، وهي جريمة يعاقب عليها القانون؛ وذلك لخطورة السرقة على المجتمع.

وعلي هذا النحو ترصد فيتو، حالات يتم الحكم فيها علي السارق بالمؤبد وأنواع السرقات في السطور التالية..

 

انواع السرقة وفقا للقانون:
 

_سرقة ممتلكات تقل قيمتها عن حد معين (مثلًا 500-1000 دولار)، وتعتبر جنحة.

_السرقة ليلًا مع التعدد وحمل سلاح.
 

_السرقة بالعنف أو الإكراه لتسهيل السرقة أو الهرب.
 

_السطو على مسكن أو محل عام ليلًا.
 

_السرقة من أماكن مغلقة عن طريق كسر أو تسور.
 

_سرقة المركبات (سيارات، دراجات نارية).

 

_ استيلاء شخص على أموال أو ممتلكات مؤتمن عليها (مثل موظف يسرق من شركته).
 سرقة المعلومات الشخصية لشخص آخر لاستخدامها بشكل غير قانوني.
 

_ الحصول على ممتلكات بالخداع أو التضليل بدلًا من السرقة المباشرة.
 

_ دخول مكان بقصد ارتكاب جريمة (سرقة أو غيرها)، خاصة المنازل ليلًا مع استخدام العنف.

 

_سرقة المزروعات أو الحيوانات الداجنة.
سرقة المرافق: مثل سرقة الكهرباء من الشبكة العامة.
التصرف في المسروقات: بيع أو حيازة ممتلكات مسروقة.

txt

أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية لدعم السيدات.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة.. و150 جنيها وراء واقعة سرقة سائق أجرة بالإكراه في الدقي

txt

150 جنيها وراء واقعة سرقة سائق أجرة بالإكراه في الدقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السرقة فيتو السرقات جريمه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads