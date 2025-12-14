شروط الحكم على السارق بالمؤبد وأنواع جرائم السرقة تعرف عليها

18 حجم الخط

تعتبر السرقة من الجرائم المنتشرة بشكل واسع في المجتمع، وقد تتم عن طريق شخص واحد أو بتنظيم من مجموعة من الأفراد، وتهدف إلى الحصول على ممتلكات الآخرين سواء أكانوا أشخاص أم مؤسسات بغير وجه حق، وهي جريمة يعاقب عليها القانون؛ وذلك لخطورة السرقة على المجتمع.

وعلي هذا النحو ترصد فيتو، حالات يتم الحكم فيها علي السارق بالمؤبد وأنواع السرقات في السطور التالية..

انواع السرقة وفقا للقانون:



_سرقة ممتلكات تقل قيمتها عن حد معين (مثلًا 500-1000 دولار)، وتعتبر جنحة.



_السرقة ليلًا مع التعدد وحمل سلاح.



_السرقة بالعنف أو الإكراه لتسهيل السرقة أو الهرب.



_السطو على مسكن أو محل عام ليلًا.



_السرقة من أماكن مغلقة عن طريق كسر أو تسور.



_سرقة المركبات (سيارات، دراجات نارية).

_ استيلاء شخص على أموال أو ممتلكات مؤتمن عليها (مثل موظف يسرق من شركته).

سرقة المعلومات الشخصية لشخص آخر لاستخدامها بشكل غير قانوني.



_ الحصول على ممتلكات بالخداع أو التضليل بدلًا من السرقة المباشرة.



_ دخول مكان بقصد ارتكاب جريمة (سرقة أو غيرها)، خاصة المنازل ليلًا مع استخدام العنف.

_سرقة المزروعات أو الحيوانات الداجنة.

سرقة المرافق: مثل سرقة الكهرباء من الشبكة العامة.

التصرف في المسروقات: بيع أو حيازة ممتلكات مسروقة.

