ضبط سيدة ورجل بتهمة إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط سيدة ورجل تبيّن تورطهما في إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة شبرا الخيمة.

وذلك عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تزعم العثور على طفلة مذبوحة وملفوفة داخل جوال، حيث باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة بالكامل، وكشفت حقيقتها وألقت القبض على الجناة.

وردت معلومات للواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، برصده تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية يتضمن العثور على طفلة حديثة الولادة ملفوفة داخل جوال وملقاة داخل عقار بدائرة القسم.

وبالفحص بقيادة المقدم يوسف الشامي، تبيّن عدم صحة ما تم نشره عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، وأن حقيقة الواقعة هي العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مدخل أحد العقارات بشارع النحاس، بدائرة القسم، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

وبتفريغ الكاميرات بمحيط العقار وإجراء التحريات، تبيّن أن شخص وسيدة منتقبة قاما بإلقاء جثة الطفلة داخل العقار، وقاموا بالفرار بالهروب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهما، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الواقعة، وذلك آثر نتيجة علاقة غير شرعية.

وجار عرضهم علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

