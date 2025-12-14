قرارات عاجلة فى العثور على جثة رضيع مقتول بكرداسة

الأحد 14 ديسمبر 2025
أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة طفل رضيع، عثر عليه وسط منطقة زراعية في كرداسة، لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، وملابسات وتوقيت حدوثها. 

وكشفت التحقيقات أن زوج والدة الطفل وراء إنهاء حياته والتخلص من جثته بسبب بكائه الشديد، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، واستدعاء والدة الطفل لسماع أقوالها في الحادث. 


تفاصيل العثور على جثة طفل بكرداسة


البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل رضيع وسط منطقة زراعية بكرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة.

 

التحريات تكشف هوية المتهم


بإجراء التحريات تبين أن زوج والدة الطفل أنهى حياته، بسبب بكائه، ثم قرر التخلص من الجثة بمكان العثور عليها، خشية اكتشاف جريمته.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

