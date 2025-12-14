الأحد 14 ديسمبر 2025
القبض على مسئول مخبز بحوزته 227 بطاقة تموينية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة القبض على مسؤول أحد المخابز البلدية المدعمة، بعد أن تم ضبطه وبحوزته 227 بطاقة تموينية ذكية، قام بتجميعها بالمخالفة لأحكام القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد نجاح قوة أمنية برئاسة المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، في ضبط مسؤول المخبز وبحوزته عدد البطاقات التموينية التي جُمعت بصورة غير قانونية.

وبالقبض على المتهم ومواجهته أمام اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أقر بارتكابه الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بإجمالي 86 محضرًا، تموين الوادي الجديد تحقق حصادًا مكثفًا بحملاتها الرقابية الأسبوعية

تموين الفيوم تحرر 82 مخالفة خلال حملة مكبرة على الأسواق

