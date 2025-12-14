القبض على مسئول مخبز بحوزته 227 بطاقة تموينية بالجيزة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة القبض على مسؤول أحد المخابز البلدية المدعمة، بعد أن تم ضبطه وبحوزته 227 بطاقة تموينية ذكية، قام بتجميعها بالمخالفة لأحكام القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد نجاح قوة أمنية برئاسة المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، في ضبط مسؤول المخبز وبحوزته عدد البطاقات التموينية التي جُمعت بصورة غير قانونية.

وبالقبض على المتهم ومواجهته أمام اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أقر بارتكابه الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.